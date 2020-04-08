HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RTÜK’ten Halk TV’ye koronavirüs cezası

RTÜK’ten Halk TV’ye koronavirüs cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 17:01 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basın toplantısında açıkladığı bilgileri yanlış aktararak, 601 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyuran Halk TV’ye RTÜK tarafından idari yaptırım uygulandı.

RTÜK’ten Halk TV’ye koronavirüs cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı koronavirüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, izleyicilerine, “Türkiye’de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” şeklinde yansıtan Halk TV’nin raporu, bugünkü RTÜK gündeminde görüşüldü.

Ekrana yansıyan yanlış, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarına yansıdı. Yayında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı şeklindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV’ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Korkunç olay! Oğlunu öldürüp intihar ettiKorkunç olay! Oğlunu öldürüp intihar etti
Virüs onları ayıramadı! 6 dakika arayla, el ele tutuşarak öldülerVirüs onları ayıramadı! 6 dakika arayla, el ele tutuşarak öldüler
Anahtar Kelimeler:
RTÜK halk tv koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Müjde Ar kötü haberi verdi!

Müjde Ar kötü haberi verdi!

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

İmamoğlu, koronavirüsün yoğun yaşandığı 3 ilçeyi açıkladı!

İmamoğlu, koronavirüsün yoğun yaşandığı 3 ilçeyi açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta?

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Diğer Haberler
İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği!

İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği!

Kuşadası kıyılarına ölü zehirli denizanaları vurdu! 'Görenler çıplak elle temas etmesin' uyarısı

Kuşadası kıyılarına vurdu! 'Çıplak elle dokunmayın'

Kocaeli'de korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp intihar etti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması! 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'na tehdit soruşturmasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: Başsavcılık'tan açıklama

Zonguldaklılar yasak dinlemiyor!

Zonguldaklılar yasak dinlemiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.