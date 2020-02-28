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RTÜK'ten İdlib haberlerine ilişkin yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 18:37 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) İdlib'deki Türk askerini hedef alan saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Milli birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü tutarak, devletimizin ortaya koyacağı her türlü karşı tavrı destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

RTÜK'ten İdlib haberlerine ilişkin yeni açıklama

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, terör unsurlarını temizlemek ve barışı tesis etmek üzere Suriye'de bulunan Türk askerine rejim güçlerinin yaptığı saldırının şiddetle telin edildiği bildirildi.

Her fırsatta Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana tavır sergileyen Türk askerine yapılan hain saldırının kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MEHMETÇİĞİMİZİN KANI YERDE KALMAMIŞTIR"

"Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Milli birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü tutarak devletimizin ortaya koyacağı her türlü karşı tavrı destekliyoruz. Şanlı ordumuz, sahada kahramanca mücadelesini sürdürmektedir. Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmamıştır ve kalmayacaktır."

Açıklamada, yayın kuruluşlarına hassasiyetle sorumlu yayıncılık ve duyarlılık bilinciyle hareket etmeleri önemle hatırlatarak, şunlar vurgulandı:

"Bu noktadan hareketle dün akşamdan bu yana kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak yayın yapan medya kuruluşlarımıza Üst Kurul olarak teşekkür ediyor, aynı hassasiyetin süreç sonuna kadar devam ettirilmesini talep ediyoruz."

Aynı vakar ve sorumlu tavrın, sosyal medyada ile internet ortamındaki yayınlarda görülmediğine işaret edilen açıklamada, "Bu mecrada da devletimizin ve milletimizin beklentileri çerçevesinde sorumlu yayınlar yapılması gerektiğini bir kez daha ifade ederken, milli birlik ve dayanışma ruhunun her şeyin önüne konulmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İdlib

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