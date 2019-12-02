RTÜK’ten Netflix açıklaması: Aldıkları karardan dolayı kutluyoruz

Netflix, Türkiye'deki yayınlarında ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı alarak, PIN kodu ile koruma uygulamasına geçtiğini duyurdu. RTÜK’ten, Netflix’in attığı bu adım ile ilgili teşekkür geldi. Yapılan basın açıklamasında, internet radyo ve televizyon yayınlarının düzenleme ve denetleme görevinin Üst Kurul’a verilmesinin ardından çıkarılan yönetmelikle isteğe bağlı yayıncılık alanında lisanslama çalışmalarının başlatıldığı hatırlatıldı. Süreç içinde yerli ve yabancı yayın platformlarıyla sıkı bir diyalog sürecine girildiği belirtilirek, "Milli ve manevi değerlerimiz başta olmak üzere aileyi önceleyen hassasiyetlerimizi muhataplarımıza titizlikle aktardık. Yaptığımız çalışmaların özgürlükleri kısıtlamayı değil bilhassa kayıt dışı olan bu alanı düzenleyerek herkesin özgürlüğünü sağlamayı amaçladığını anlattık. Bu kapsamda isteğe bağlı yayıncılık yapan platformların yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde pek çok noktada hemfikir olduğumuzu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ülkemizin milli güvenliğiyle genel ahlaka aykırı ve çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine dair gösterdiğimiz tavrı aynı hassasiyetle karşılayan yayıncılarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.