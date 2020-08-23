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RTÜK'ten Netflix'teki tepki çeken filmle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 07:51 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Netflix'te yayınlanacak olan 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan film ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için RTÜK'e talepte bulunulduğunu açıklanmasının ardından RTÜK'ten açıklama geldi.

RTÜK'ten Netflix'teki tepki çeken filmle ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Film ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için RTÜK'e başvuruda bulunulduğunun bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Netflix isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur: Netflix, söz konusu filmin tanıtımında 'dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan' bir çocuk tanımlanmasında bulunmuş, yine 'çocuk filmi' görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz."

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RTÜK BAŞKANI BAKANLIĞIN TALEBİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından, bakanlığın talebi ile ilgili açıklama yaptı. Şahin, her türlü tedbiri alacaklarını vurgulayarak, "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz. Kırmızı çizgimiz olan yavrularımızı muhafaza etmeye yönelik her türlü tedbiri almakta ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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