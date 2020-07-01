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RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK), Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verildi. İki kanal aynı cezayı bir kez daha alırsa lisansları iptal edilecek.

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) alınan kararla Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verildi. Program durdurma yerine yayın cezası verilmesi nedeniyle iki televizyon kanalının ekranlarının 5 gün kararacağı bildirildi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK kararı uyarınca TELE 1 ve Halk TV’nin ekranı 5 gün boyunca tamamen karartılacak. Belgesel, müzik dahi yayınlanamayacak
İzleyiciler 5 gün boyunca yalnızca siyah ekran görecek." dedi.

"BU DÖNEM KARA BİR LEKE OLARAK YERİNİ ALACAK"

Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “medya virüsünden kurtulacağız” sözlerini RTÜK’te kendisine “emir telakki eden” anlayış muhalif, özgün ve özgür yayıncılık yapmaya çalışan televizyon kanallarının sesini kesmeye dönük operasyonun bugün ikinci ayağını gerçekleştirdi. Televizyonların kapatmayla sonuçlanabilecek ceza maddelerinden yaptırım kararı verilmesi bu sürecin ilk aşamasıydı.

Bugünkü Üst Kurul toplantısında, TELE 1 ve Halk TV’ye 5 (beş) gün yayın durdurma cezası verildi. Karar oy çokluğuyla alındı.

RTÜK’ün belirleyeceği tarihler arasında 5 gün boyunca bu televizyonların ekranları karartılacak. Genel yayın türünde, ulusal düzeyde yayın yapan kanallara mevcut yasa kapsamında RTÜK tarihinde ilk kez ekran karartma cezası uygulanacak.

Bu doğrudan doğruya, iktidarı sorgulayan, eleştiren yeri geldiğinde yanlışını haberleştiren, hakikatin izini sürüp, izleyicilerine masa başında oluşturulan algıları değil, ülkede ve dünyada yaşanan gerçekleri aktarmaya çalışan televizyonların sansürlenmesi, susturulması, karartılmasıdır. RTÜK’ün aldığı bu kararla birlikte demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğünün “bel kemiği” kırılmıştır.

Ağır ceza kadar vahim olan diğer bir nokta ise bu televizyon kanallarının aynı maddeden 1 (bir) kez daha ceza almaları halinde bu kez kanalların lisansları iptal edilecek. Yani ekranları tamamen karartılacak, fişleri çekilecek, televizyonlar kapatılacak. Yalnızca bu televizyon kanalları değil, Türkiye’nin basın özgürlüğü sayfası kapanmış/kapatılmış olacak.

Basın özgürlüğü mücadele sayfasında bu dönem kara bir leke olarak yerini alacak."

tasci

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