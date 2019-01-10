RTÜK'ten 'Yemekteyiz'e parmak sallama cezası

En fazla reytingi olan dizilerde; cinayet, kadına şiddet, çocuğa şiddet bazen sınırları zorlayacak boyutlara kadar ulaşıyor. Öyle ki milletvekilleri bile Meclis'in hemen hemen her oturumunda birbirlerine küfürler-hakaretler yağdırıyor, yumruklar havada uçuşuyor. O anlar ise tüm televizyon kanallarında canlı yayınlanıyor.

RTÜK’ün dün gerçekleştirilen toplantısında, gündüz kuşağındaki programlar ve bazı diziler görüşüldü.

YARIŞMACI PARMAĞINI SALLADI, CEZA GELDİ

RTÜK, “Yemekteyiz” programında çocuk gelişimine uygun olmayan unsurlar tespit etti.

“Yemekteyiz” programında, genç bir yarışmacının sinirlenmesini gerektirecek bir durum olmadığı halde diğer yarışmacılara karşı terbiye ve saygı sınırlarını aşan tavırlar sergilediği, hırsla parmağını salladığı, bıçak ve eliyle masaya şiddetle vurduğu, mutfakta eşyaları fırlattığı görüldü.

Şiddet içerikli davranışların kesilmeden ekrana getirildiği tespitiyle TV 8’e ilgili yasanın, “Radyo ve televizyon hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izlenebileceği zaman diliminde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz.” hükmünü ihlalden idari para cezası verildi.

SİLAH VE KILIÇ SERBEST! RTÜK eliyle uygulanan sansürlerin ardından çok farklı bir görüntüye bürünen diziler çareyi sansürün ve yasağın uğramadığı silah ve kılıçta buldu. Artık neredeyse içi boş kadehlerin bile buzlandığı günümüz yapımlarında silahla adam öldürmek ya da çocukların ekran karşısında olduğu bir saatte kılıçla kelle uçurmak herhangi bir yasak uygulanmayı gerekli kılmayacak kadar normal görülüyor.

Uyguladıkları tüm yasaklarda çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine olanak sağlayacak ortamlar sağladığını iddia eden RTÜK, özellikle son zamanlarda çareyi sadece içki kadehi buzlamak ya da ‘eşşoleşşek’ laflarını sansürlemekte buluyor. HABERLER ŞİDDET OLAYLARIYLA DOLU Ekranlardaki bu ‘nefret’ maalesef topluma öylesine nüfuz etmiş durumda ki; ‘gerçek hayatta’ ajanslarının servis ettiği haberlerin neredeyse yarısından fazlası şiddet içerikli… Son dönemlerdeki o haberlerden bazılarını hatırlarsak, bu kadar şiddetin olduğu bir ülkede ‘parmak sallamaktan’ daha ciddi bir sosyal bozulmanın olduğunu görmek hiç de güç olmaz. İşte yakın zamanda hafızalarda kalan o örneklerden yalnızca birkaçı;

GÜRÜLTÜ YAPMASI İÇİN UYARDI, FİTNESS EĞİTMENİ TARAFINDAN BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ: İstanbul Beşiktaş’ta apartman görevlisi kadın, gürültü yaptığı iddiasıyla uyarmaya gittiği fitness eğitmeni tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. KOPYA ÇEKERKEN YAKALADIĞI İÇİN ÖĞRETMENİNİ ÖLDÜRDÜ: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından silah ve bıçak kullanılarak vahşice katledildi. 74 YAŞINDAKİ KADIN TECAVÜZ EDİLEREK BIÇAKLANIP ÖLDÜRÜLDÜ: Iğdır’da 10 çocuk annesi 74 yaşındaki Şefika S’ye önce tecavüz eden daha sonra 17 yerinden bıçaklayıp öldüren 23 yaşındaki Teymur R. tutuklandı. KENDİSİNDEN AYRILMAK İSTEDİĞİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ: Antalya’da Ekrem Çatal isimli zanlı, kendisinden ayrılmak isteyen Ziynet T. isimli kadını, 8 yaşındaki oğlunu okuluna götürürken tabancayla vurarak öldürdü. KIZ BEBEK DOĞURACAĞI İÇİN ELEKTRİK VERDİ: Eşinin kız bebek doğuracağını öğrenen Veysi Turan, cinsiyetin netlik kazanması için doğumu bekledi. Doğum sonrası eşinin şakaklarına elektrik veren Turan, ölmediğini görünce boğdu.