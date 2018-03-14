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RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 21:16 | Son Güncelleme

Hadise'nin Fransız model Aurelien Muller'in rol aldığı Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi RTÜK'ten ceza almıştı. Hadise, yeni klibinde montla kamera karşısına geçti.

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısının klibini yayınlayan kanallara ceza vermiş bunun üzerine de kanallar klibi yayınlamayı bırakmıştı. Hadise bu karara itiraz etmiş ve klibini savunmuştu.

YENİ KLİBİNDE MONTUNU SIRTINDAN ÇIKARMADI
Posta'nın haberine göre yeni klibinde ise Hadise montla kamera karşısına geçti. Sözü Gökhan Şahin'e, müziği Emrah Karaduman'a ait Farkımız Var adlı şarkıya klip çeken Hadise, klip boyunca montunu üzerinden çıkarmadı.

hadisemont

Hadise'nin yeni klibinde boydan detayların az olup, pantolon giymesi de sosyal medyada dikkat çeken diğer bir konu. Ayrıca Hadise'nin klibinde erkek modellerin yer almaması da diğer bir detay.

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