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Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Size ne lan

10.12.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümleri YouTube'da yayınlanan ancak daha sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'e geçiş yapan Konuşanlar programına, Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. Ünlü isimler, RTÜK'ün inceleme kararına, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Size ne lan

Konuşanlar programında komedyen Hasan Can Kaya'nın konuğunun babasına küfür ettiği anlar, sosyal medyada gündem oldu. Tepki yağan video sonrası harekete geçen RTÜK, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' diyerek program hakkında kararını duyurdu. RTÜK'ün inceleme duyurusu sonrası, sanat camiası ayağa kalktı.

Şimdilerde Bergen filmi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ''Oh be! Yine Türk aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı. Bundan sonra aile içi şiddete, tecavüzlere, tacizlere, çocuk gelinlere son. Teşekkürler RTÜK'' sözleriyle, Konuşanlar programı hakkında başlatılan incelemeye tepki gösterdi.

RTÜK'ün Konuşanlar kararına ünlü isimlerden tepki yağdı! ''Oh be! Ahlakımızı RTÜK kurtardı!''

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da, konu hakkındaki görüşlerini Twitter hesabından paylaştı. Taylan, ''Mizah, izahın sınırlarına uymak durumunda değildir. Üretenle muhatabı arasındadır. Beğenmeyen gülmez, dinlemez, izlemez. Gerisi kuru gürültüdür.'' ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün Konuşanlar kararına ünlü isimlerden tepki yağdı! ''Oh be! Ahlakımızı RTÜK kurtardı!''

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan Farah Zeynep Abdullah Exxen
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