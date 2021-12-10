Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Size ne lan

Konuşanlar programında komedyen Hasan Can Kaya'nın konuğunun babasına küfür ettiği anlar, sosyal medyada gündem oldu. Tepki yağan video sonrası harekete geçen RTÜK, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' diyerek program hakkında kararını duyurdu. RTÜK'ün inceleme duyurusu sonrası, sanat camiası ayağa kalktı.

Şimdilerde Bergen filmi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ''Oh be! Yine Türk aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı. Bundan sonra aile içi şiddete, tecavüzlere, tacizlere, çocuk gelinlere son. Teşekkürler RTÜK'' sözleriyle, Konuşanlar programı hakkında başlatılan incelemeye tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da, konu hakkındaki görüşlerini Twitter hesabından paylaştı. Taylan, ''Mizah, izahın sınırlarına uymak durumunda değildir. Üretenle muhatabı arasındadır. Beğenmeyen gülmez, dinlemez, izlemez. Gerisi kuru gürültüdür.'' ifadelerini kullandı.





