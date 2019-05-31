RTÜK: ”Üst Kurul’da gerçekleştirilen personel hareketlerini teyit edilmemiş bilgilerle okuyucularına sunan gazete kişilik haklarına saldırarak açıkça suç işlemiştir”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul’da gerçekleştirilen personel hareketlerini teyit edilmemiş bilgilerle okuyucularına sunan gazetenin kişilik haklarına saldırarak açıkça suç işlediğini açıkladı.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, “‘Birgün ismiyle yayımlanan günlük bir gazetenin 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren sistematik olarak başlattığı RTÜK ve yöneticilerini karalama kampanyası üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruret arz etmiştir. Adı geçen gazetenin basın meslek ilkelerini, vicdani ve etik değerleri ve habercilik üslubunu hiçe sayarak sokak ağzıyla ve dedikodularıyla yaptığı haberler gerçeklikten uzak, yalan ve yanlıştır” denildi.

Haberlerdeki isimlerin eğitim durumları, atandıkları yerler ve iş tecrübelerine ilişkin bilgilerin doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“RTÜK’te atamalar liyakat esasına göre ve görev değişimi şeklinde yapılmıştır. Benzeri tarz habercilik yapanların muhalefet partilerinin iş başına geldikleri belediyelerdeki bürokrat kıyımlarını görmezden gelmeleri manidardır. Büyükşehir belediyelerindeki bürokrat kıyımlarıyla Üst Kurul’daki görev değişimlerinin birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini kendilerine hatırlatmak isteriz. Personel atamalarına ilişkin haberler, kişileri ve RTÜK’ü yıpratmaya yönelik iftira niteliğindedir. Üst Kurul’da gerçekleştirilen personel hareketlerini teyit edilmemiş bilgilerle okuyucularına sunan gazete, kişilik haklarına saldırarak açıkça suç işlemiştir. Sayın RTÜK Başkanı iddialara cevap verdiği halde, haberi yazan muhabir, bunları görmezden gelerek hakaret içeren kirli satırlarını art niyetli bir şekilde büyük bir hezeyanla sözde haber yazdığını zannederek kaleme almıştır. İlgili muhabir, gazete ve onları baz alarak sorgulamadan kopyala-yapıştır haberciliğiyle bazı internet sitelerinde de yer alan haberlere ilişkin yasal haklarımızı kullanmak üzere gerekli girişimleri ivedilikle başlatıyoruz. Kapılarını başta aziz vatandaşlarımız olmak üzere ilgilenen herkese açan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu şeffaf yönetim anlayışını benimsemiştir. Çeyrek asırdır radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen RTÜK, bundan sonra da ortaya koyacağı çalışmalarla daha etkin ve güçlü bir yayıncılık için durmaksızın, var gücüyle çalışmalarına devam edecektir.”

