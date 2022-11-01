HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RTÜK üyeliğine AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi

RTÜK üyeliğine AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi

01.11.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi.

RTÜK üyeliğine AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi

Meclis Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi.

Genel Kurulda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi. Yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.

Hesaplar karıştı! İbre yine İYİ Parti'ye döndü Hesaplar karıştı! İbre yine İYİ Parti'ye döndü

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini belirtti.

Bilgiç, komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümleHasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle
Soçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildiSoçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildi
İngiltere'de kuş gribi alarmı verildi! Tüm kümes hayvanları içeride tutulacakİngiltere'de kuş gribi alarmı verildi! Tüm kümes hayvanları içeride tutulacak
Anahtar Kelimeler:
ak parti rtük

En Çok Okunan Haberler

TOGG kredisi için bankalar harekete geçiyor

TOGG kredisi için bankalar harekete geçiyor

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Bitlis’te akıllara durgunluk veren olay! Önce pusu sonra infaz!

Bitlis’te akıllara durgunluk veren olay! Önce pusu sonra infaz!

Bahçe duvarı kazısında bulunmuştu, kapağı açıldı

Bahçe duvarı kazısında bulunmuştu, kapağı açıldı

İlginizi Çekebilir

Sevişirken boğup öldürdü! Cesediyle cinsel ilişkiye girdi

Sevişirken boğup öldürdü! Cesediyle cinsel ilişkiye girdi

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.