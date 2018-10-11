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RTÜK üyesine trafikte maganda saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi Hamit Ersoy, Anadolu Bulvarı'nda aracına çarpan otomobildeki 2 kişinin saldırısına uğradı - Saldırıda kolu kırılan Ersoy hastaneye kaldırıldı, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen zanlılar yakalandı - Hamit Ersoy: - "Sol kolunda oluşan parçalı kırıklar nedeniyle 2,5 saatlik bir operasyon geçirmek zorunda kaldım. Olup bitene bir türlü anlam veremiyorum. Umarım adalet yerini bulur ve benim başıma gelen başka kimsenin başına gelmez"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Hamit Ersoy, Anadolu Bulvarı'nda trafik magandalarının saldırısına uğradı. Kolu kırılan Ersoy'u darbeden 2 kişi, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

RTÜK Başkanlığından 8 Ekim Pazartesi akşamı ayrılarak kendi kullandığı şirket aracıyla Anadolu Bulvarı'nda seyreden Ersoy'un otomobiline, Aydan Caddesi kavşağında kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen plakasız otomobil çarptı.

Kazanın ardından aracından inen Ersoy, otomobildeki 2 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada olay yerine gelen ve şüphelilerin arkadaşı olduğu belirlenen 65 NK 885 plakalı kamyonetin sürücüsü ise aracı, kaçmaya çalışan Ersoy'un üzerine sürdü. Kendisini kaldırımdan yolun kenarındaki boş araziye atan Ersoy, koşarak saldırganlardan uzaklaştı. Ersoy'u yakalayamayınca makam aracına defalarca çarparak zarar veren kamyonet sürücüsü ile 2 saldırgan, çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ersoy'un sol kolunda kırık olduğu tespit edildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından detaylı soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları kayıtları ile sosyal medyaya yansıyan fotoğraf ve görüntüleri saniye saniye tarayan ekipler, olayın faili olduğunu belirledikleri Demircan Y. ile Ali İhsan Ü'yü saklandıkları yerde gözaltına aldı.

Zanlıların, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, kamyonetin rengi ve ışık donanımını değiştirmeye çalıştıkları belirlendi.

Karşıyaka Polis Merkezi'nde ifadeleri alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- Ersoy, 2,5 saatlik operasyon geçirdi

AA muhabirine saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Ersoy, pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Anadolu Bulvarı'nda uğradığı saldırıdan sonra sol kolunda oluşan parçalı kırıklar nedeniyle 2,5 saatlik operasyon geçirdiğini söyledi.

Olup bitene bir türlü anlam veremediğini dile getiren Ersoy, olayın şokunu 3 gündür atlatamamışken şehir magandalarının yakalandığı haberini aldığını belirtti.

Ersoy, "Umarım adalet yerini bulur ve benim başıma gelen başka kimsenin başına gelmez. Yaşadığım vahşetin başkentin önemli bir ana arterinde meydana gelmesi ayrı bir üzüntü kaynağı." ifadelerini kullandı.

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Hamit Ersoy Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK

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