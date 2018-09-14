HABER

RTÜK ve Türksat, Hollanda'da IBC fuarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:34 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Arif Fırtına: - "Henüz uygulama aşamasına geçilmedi ancak internet medyasının üzerinde düzenleme ve denetleme ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Biz nihai noktaya geldiğimizde en son olarak ilgili kuruluşlara, yürütmeye göndereceğiz. Ama bu kesinlikle bir sansür değil" - Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen: - "Özellikle önümüzdeki zamanlarda yeni uydularımızın da gelmesi ile kabiliyetlerimiz dünya pazarları için uygun hale gelmiş olacak. Bunları tanıtıp geleceğin iş dünyasını tasarlamaya çalışıyoruz"

AMSTERDAM (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Türksat, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da başlayan IBC 2018 Fuarı'na katıldı.

Dünyanın önde gelen yayıncılık etkinlikleri arasında yer alan fuara, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül'ün yanı sıra Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, RTÜK Üst Kurul Uzmanı İbrahim Eser, RTÜK Üst Kurul Üyeleri Arif Fırtına, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı da katıldı.

RTÜK Üst Kurul Üyesi Arif Fırtına, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yayıncılığın bütün evrelerini takip ettiklerini belirterek, "Bu fuar yayıncılık teknolojisinin geldiği noktayı görmek bakımından önemli bir fırsat. Ayrıca Türkiye'nin milli uydusunun sahibi Türksat ve uluslararası boyutu olan bütün Türk firmalarının stantlarını ziyaret ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin son dönemlerde teknolojiyi en üst seviyeye kadar takip etme imkanı olduğunu ifade eden Fırtına, dünyadaki gelişen teknolojiyi Türkiye'deki yayıncıların da kısa bir sürede uygulamaya başladıklarını kaydetti.

RTÜK olarak internet medyası üzerinde de düzenleyici ve denetleyici bir kurul olarak görevlendirildiklerine vurgu yapan Fırtına, şunları söyledi:

"Henüz uygulama aşamasına geçilmedi ancak internet medyasının üzerinde düzenleme ve denetleme ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Biz nihai noktaya geldiğimizde en son olarak ilgili kuruluşlara yürütmeye göndereceğiz. Yürürlüğe girdiği an artık internet medyası ve mecrasının da o dokunulmaz kendi başına buyruk yayınlarını düzenleme içerisine sokmuş olacağız. Ama bu kesinlikle bir sansür değil. Dünyanın her tarafında internet medyasına da bir denetleme var. Biz bunu burada en iyi şekilde uygulayacağımız kanaatindeyiz. RTÜK'te her renkten her sesten arkadaşlarımız var. Bunu da en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz."

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de IBC fuarına her yıl katıldıklarını belirterek, "Fuarı, teknolojinin ne tarafa gittiğini görmek, maliyet etkin çözümlerin bizim sahamızda nasıl uygulanacağını tespit etmek ve elimizdeki kabiliyetlerin dünya pazarında da kullanılmasını yeni pazarlara bir açılım olması noktasında bir fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şen, "Özellikle önümüzdeki zamanlarda yeni uydularımızın da gelmesi ile kabiliyetlerimiz dünya pazarları için uygun hale gelmiş olacak. Bunları tanıtıp geleceğin iş dünyasını tasarlamaya çalışıyoruz." dedi.

Fuarın Türksat için avantajları olduğunu aktaran Şen, "Yayın ve içerik dünyasındaki ciddi rekabetin içinde yer alabilmek ve müşteri sayısını artırabilmek için ekonomik çözümler sunmamız lazım. Ekonomik çözümlerin ve teknik yöntemlerin tespiti açısından bu fuar çok önemli. Biz burada ortaya çıkarılan yeni teknik çözümleri bizim kendi sahamıza nasıl uygulayabiliriz ve bunlarla rekabet adına, Türksat adına avantajlar üretebilirizin peşindeyiz." ifadesini kullandı.

Şen, Türksat'ın değişen müşteri alışkanlıklarına uygun olarak kendi servislerini yenilediğini ve hizmetlerin kalitesini arttırdığını belirterek, "Bununla ilgili ürünlerimize başladık. Geçen sene çıkardığımız akıllı kutumuza ciddi bir talep var. Biz de bundan memnunuz. Bu kutuyu geliştirerek, özellikle de teknolojinin geliştirdiği imkanları kullanarak biz Türksatı her cep telefonuna, her tablete, her akıllı televizyona taşımaya çalışıyoruz ve gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Her yıl düzenlenen, dünyanın en büyük yayıncılık fuarı olarak kabul edilen IBC, görüntü, televizyon teknolojileri ve yayıncılıkla ilgili içerik, üretim, yönetim ve dağıtım konularında uzmanlaşmış profesyonelleri buluşturuyor.

IBC 2018 Fuarı, 18 Eylül Salı günü sona erecek.

PARTNERDoğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...Doğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...
8 yaşındaki Yağmur, kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda8 yaşındaki Yağmur, kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda
Üniversiteye canlı model alımına YÖK engeliÜniversiteye canlı model alımına YÖK engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amsterdam RAI Hollanda IBC 2018 fuarı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TÜRKSAT

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.