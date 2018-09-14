RTÜK ve Türksat, Hollanda'da IBC fuarına katıldı

AMSTERDAM (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Türksat, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da başlayan IBC 2018 Fuarı'na katıldı. Dünyanın önde gelen yayıncılık etkinlikleri arasında yer alan fuara, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül'ün yanı sıra Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, RTÜK Üst Kurul Uzmanı İbrahim Eser, RTÜK Üst Kurul Üyeleri Arif Fırtına, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı da katıldı. RTÜK Üst Kurul Üyesi Arif Fırtına, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yayıncılığın bütün evrelerini takip ettiklerini belirterek, "Bu fuar yayıncılık teknolojisinin geldiği noktayı görmek bakımından önemli bir fırsat. Ayrıca Türkiye'nin milli uydusunun sahibi Türksat ve uluslararası boyutu olan bütün Türk firmalarının stantlarını ziyaret ediyoruz." dedi. Türkiye'nin son dönemlerde teknolojiyi en üst seviyeye kadar takip etme imkanı olduğunu ifade eden Fırtına, dünyadaki gelişen teknolojiyi Türkiye'deki yayıncıların da kısa bir sürede uygulamaya başladıklarını kaydetti. RTÜK olarak internet medyası üzerinde de düzenleyici ve denetleyici bir kurul olarak görevlendirildiklerine vurgu yapan Fırtına, şunları söyledi:

"Henüz uygulama aşamasına geçilmedi ancak internet medyasının üzerinde düzenleme ve denetleme ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Biz nihai noktaya geldiğimizde en son olarak ilgili kuruluşlara yürütmeye göndereceğiz. Yürürlüğe girdiği an artık internet medyası ve mecrasının da o dokunulmaz kendi başına buyruk yayınlarını düzenleme içerisine sokmuş olacağız. Ama bu kesinlikle bir sansür değil. Dünyanın her tarafında internet medyasına da bir denetleme var. Biz bunu burada en iyi şekilde uygulayacağımız kanaatindeyiz. RTÜK'te her renkten her sesten arkadaşlarımız var. Bunu da en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz." Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de IBC fuarına her yıl katıldıklarını belirterek, "Fuarı, teknolojinin ne tarafa gittiğini görmek, maliyet etkin çözümlerin bizim sahamızda nasıl uygulanacağını tespit etmek ve elimizdeki kabiliyetlerin dünya pazarında da kullanılmasını yeni pazarlara bir açılım olması noktasında bir fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Şen, "Özellikle önümüzdeki zamanlarda yeni uydularımızın da gelmesi ile kabiliyetlerimiz dünya pazarları için uygun hale gelmiş olacak. Bunları tanıtıp geleceğin iş dünyasını tasarlamaya çalışıyoruz." dedi.