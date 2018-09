RTÜK ve Türksat, Hollanda'da IBC fuarına katıldı

"Henüz uygulama aşamasına geçilmedi ancak internet medyasının üzerinde düzenleme ve denetleme ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Biz nihai noktaya geldiğimizde en son olarak ilgili kuruluşlara yürütmeye göndereceğiz. Yürürlüğe girdiği an artık internet medyası ve mecrasının da o dokunulmaz kendi başına buyruk yayınlarını düzenleme içerisine sokmuş olacağız. Ama bu kesinlikle bir sansür değil. Dünyanın her tarafında internet medyasına da bir denetleme var. Biz bunu burada en iyi şekilde uygulayacağımız kanaatindeyiz. RTÜK'te her renkten her sesten arkadaşlarımız var. Bunu da en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz."

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de IBC fuarına her yıl katıldıklarını belirterek, "Fuarı, teknolojinin ne tarafa gittiğini görmek, maliyet etkin çözümlerin bizim sahamızda nasıl uygulanacağını tespit etmek ve elimizdeki kabiliyetlerin dünya pazarında da kullanılmasını yeni pazarlara bir açılım olması noktasında bir fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şen, "Özellikle önümüzdeki zamanlarda yeni uydularımızın da gelmesi ile kabiliyetlerimiz dünya pazarları için uygun hale gelmiş olacak. Bunları tanıtıp geleceğin iş dünyasını tasarlamaya çalışıyoruz." dedi.