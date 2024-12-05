RTÜK yayın durdurma cezası vermişti! Yabani ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu...

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine RTÜK, yayın durdurma cezası vermişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Now'da yayınlanan Yabani dizisi için final kararı gündeme gelmişti. Kararın kanala iletilmesinin ardından iki hafta ekrana gelmeyecek olan diziden kötü haber geldi.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı Yabani'nin 51. bölümde final yapması planlanıyordu. Ceza nedeniyle de tarihi değişmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yabani yasakların ardından ekrana 7 Aralık'ta dönecek. 14 ve 21 Aralık’ta ceza nedeniyle ekrana gelmeyecek olan Yabani 28 Aralık’ta 50. Bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Ardından dizi büyük finalini ocak ayında her yıl kanalların reklam fiyat ayarlaması nedeniyle vereceği aranın ardından 51. bölümüyle yapacak.