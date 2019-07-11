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RTÜK’ten ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açtı.

RTÜK’ten ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ sergisi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açtı. Fotoğraf sergisinin ardından ’Milli Birlik’ temalı panel düzenlendi. Panelde Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Temmuz’un unutulmayacağını ifade etti. Şahin, “15 Temmuz hepimizin hafızasında çok derinliği olan, asla silinmeyecek olan unutamayacağımız kahramanlık örneklerinden bir tanesidir. Hepimiz hatırlıyoruz, o günkü meclisimizin gösterdiği feraset ve cesaret tarihin en şanlı sayfalarına altın harflerle yazılmıştır. 15 Temmuz’u unutmayalım” şeklinde konuştu.
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de 15 Temmuz’da yaşadıklarını Milli Birlik panelinde anlattı.

RTÜK’ten ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ sergisi

RTÜK’ten ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ sergisi

RTÜK’ten ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ sergisi

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