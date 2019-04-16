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RTÜK'ten 5 kategoride 50 kanala ve programlarına ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 13:48 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla 50 televizyon kanalı ve ön elemeden geçen programları ödüllendirecek - "Çevre dostu", "sağlık dostu", "aile ve çocuk dostu", "eğitim ve kültür dostu", "yaşlı ve engelli dostu" programlar olmak üzere 5 kategoride oy verilecek anketin sonucuna göre ödüller, 29 Nisan'da takdim edilecek - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: - "Bu ödüller, ödül alamayan kanallara ve programlara yol gösterecek, ışık tutacak. 'Şu kanallar ve programlar ödül alıyorsa bu tür çocuk dostu, aile dostu, engelli dostu programlar yapmak lazım' diye düşünülecek ve ona göre çalışmalar yapılacak" - "RTÜK'ün sadece ceza veren, düzenleyen, denetleyen değil aynı zamanda ödül veren, yönlendiren bir kurul olması gerektiğini söylemiştim. Bu anket ve ödüllendirme ile bir başlangıç oldu"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla 50 televizyon kanalı ve ön elemeden geçen programları ödüllendirecek.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üst Kurulun bu yıl 20 Nisan'da kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağını, bu kapsamda kanal ve programları ödüllendireceklerini söyledi.

Kurulun resmi internet sitesinde "RTÜK'ün 25. Kuruluş Yılı İzleyici Dostu Televizyon Programları Beğeni Anketi" ismiyle yayınladıkları anketi oylamaya sunduklarını anlatan Şahin, izleyicilerin 50 kanala ait programları beğenilerine göre oylayabileceğini belirtti.

Bir hafta içinde oylamanın yapılabileceğini bildiren Şahin, şöyle devam etti:

"Oylamadan sonra ödül alacak kanallar ve programlar netleşecek. Göreve ilk geldiğimde RTÜK'ün sadece ceza veren, düzenleyen, denetleyen değil aynı zamanda ödül veren, yönlendiren bir kurul olması gerektiğini söylemiştim. Bu anket ve ödüllendirme ile bir başlangıç oldu. RTÜK 1994'te kuruldu. 25. yılımız bizim için önemli, buna 'gümüş yıl' derler. Arzu ettik ki bu ödüller, RTÜK 25. yıl ödülleri olsun. Ben de ödül anketine katıldım ve oyumu kullandım. Sonunda adil bir oylamayla bu ödüllerimizi vereceğimiz kanallarımızı tespit edeceğiz."

Oylamanın "çevre dostu", "sağlık dostu", "aile ve çocuk dostu", "eğitim ve kültür dostu", "yaşlı ve engelli dostu" programlar olmak üzere 5 kategoride yapılacağını ifade eden Şahin, bu kategorilerde izleyicinin beğenisini kazanan kanal ve ön elemeden geçen programlara ödüllerin verilmesinin yanında bir de "onur ödülleri" takdim edeceklerini dile getirdi.

Dizileri ödül kategorilerine dahil etmediklerini söyleyen Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde diziler için maddi karşılığı olan ödül sistemini hayata geçirdiklerini, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

- "Ödüllerin maddi tarafı yok"

Şahin, "Anketimizi, ön bir eleme ve jüri oluşturduktan sonra sosyal medya üzerinden bir anket sistemiyle izleyicilerimize, takipçilerimize ve halkımıza açmış olduk. RTÜK'te bu işin en iyisi olan ve alanında uzman, bu işi seven, takip eden arkadaşlarımızdan jüri oluşturduk." diye konuştu.

Halk oylaması neticesinde her bir kategoride en çok oyu alan yapımların, RTÜK'ün 29 Nisan'da yapılacak "25. Yıl Dönümü Kutlaması" programında ödüllendirileceğini bildiren Şahin, ödüllerin maddi bir tarafının olmadığını söyledi.

Şahin, "Bu ödüller, ödül alamayan kanallara ve programlara yol gösterecek, ışık tutacak. 'Şu kanallar ve programlar ödül alıyorsa bu tür çocuk dostu, aile dostu, engelli dostu programlar yapmak lazım' diye düşünülecek ve ona göre çalışmalar yapılacak." dedi.

- Radyoculara özel "Sihirli Mikrofon Ödülleri" yakında

Radyolara bu kapsamda ödül vermediklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Radyocu dostlarımız üzülmesin. Onlar için ilerleyen günlerde yapacağımız çok özel bir lansmanla 'Sihirli Mikrofon Ödülleri'miz olacak. Daha önce çok defa tekrarlanan ve radyo sevenler tarafından dikkatle izlenen bir ödül sistemidir. Bunu artık 2019 itibarıyla RTÜK'ün çatısı altında yapmayı düşünüyoruz. Çok önem verilen, beğenilen ve takip edilen bir ödül sistemidir. İlerleyen günlerde bununla ilgili detayları sizlerle paylaşacağız."

- Yerel kanallar da ankette yerini aldı

Yerel ve tematik kanalları da ankette oylamaya sunduklarını dile getiren Şahin, "Çok güzel yerel kanallarımız var. Onları da ödüllendirmek istedik." diye konuştu.

Ankette, katılımcılara yaş, cinsiyet ve eğitim durumlarının sorulmasının ardından 5 kategoride 50 kanal ve programlar oylamaya sunuluyor. Kategorilerde bazı kanalların birden çok programı yer alıyor.

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