RTÜK'ten 5 kategoride 50 kanala ve programlarına ödül

"Oylamadan sonra ödül alacak kanallar ve programlar netleşecek. Göreve ilk geldiğimde RTÜK'ün sadece ceza veren, düzenleyen, denetleyen değil aynı zamanda ödül veren, yönlendiren bir kurul olması gerektiğini söylemiştim. Bu anket ve ödüllendirme ile bir başlangıç oldu. RTÜK 1994'te kuruldu. 25. yılımız bizim için önemli, buna 'gümüş yıl' derler. Arzu ettik ki bu ödüller, RTÜK 25. yıl ödülleri olsun. Ben de ödül anketine katıldım ve oyumu kullandım. Sonunda adil bir oylamayla bu ödüllerimizi vereceğimiz kanallarımızı tespit edeceğiz."

Bir hafta içinde oylamanın yapılabileceğini bildiren Şahin, şöyle devam etti:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üst Kurulun bu yıl 20 Nisan'da kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağını, bu kapsamda kanal ve programları ödüllendireceklerini söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla 50 televizyon kanalı ve ön elemeden geçen programları ödüllendirecek.

Oylamanın "çevre dostu", "sağlık dostu", "aile ve çocuk dostu", "eğitim ve kültür dostu", "yaşlı ve engelli dostu" programlar olmak üzere 5 kategoride yapılacağını ifade eden Şahin, bu kategorilerde izleyicinin beğenisini kazanan kanal ve ön elemeden geçen programlara ödüllerin verilmesinin yanında bir de "onur ödülleri" takdim edeceklerini dile getirdi.

Dizileri ödül kategorilerine dahil etmediklerini söyleyen Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde diziler için maddi karşılığı olan ödül sistemini hayata geçirdiklerini, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

- "Ödüllerin maddi tarafı yok"

Şahin, "Anketimizi, ön bir eleme ve jüri oluşturduktan sonra sosyal medya üzerinden bir anket sistemiyle izleyicilerimize, takipçilerimize ve halkımıza açmış olduk. RTÜK'te bu işin en iyisi olan ve alanında uzman, bu işi seven, takip eden arkadaşlarımızdan jüri oluşturduk." diye konuştu.

Halk oylaması neticesinde her bir kategoride en çok oyu alan yapımların, RTÜK'ün 29 Nisan'da yapılacak "25. Yıl Dönümü Kutlaması" programında ödüllendirileceğini bildiren Şahin, ödüllerin maddi bir tarafının olmadığını söyledi.