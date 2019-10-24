HABER

RTÜK'ten atamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından BRAF Genel Sekreteriliğine Taha Yücel, IBRAF Genel Direktörlüğüne ise Nurullah Öztürk atandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (BRAF) Genel Sekreterliğine Taha Yücel, İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (IBRAF) Genel Direktörlüğüne ise Nurullah Öztürk getirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, BRAF Genel Sekreteri ve IBRAF Genel Direktörü atamaları Üst Kurul tarafından yapıldı.

BRAF Genel Sekreteriliğine Üst Kurul Üyesi Taha Yücel, IBRAF Genel Direktörlüğüne ise Üst Kurul Üyesi Nurullah Öztürk getirildi.

Daimi sekretaryaları Ankara'da bulunan bu iki uluslararası kuruluş, Türkiye'nin, görsel-işitsel yayıncılık alanında etkin faaliyetler yürütmesini ve bu alanda öncü konumda olmasını sağlıyor.

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
'Babadağ'daki ölümlü paraşüt kazaları kişisel hatalardan kaynaklı''Babadağ'daki ölümlü paraşüt kazaları kişisel hatalardan kaynaklı'
Merak edilen cisim gemilerin atışlarda kullandığı hedef tahtası çıktıMerak edilen cisim gemilerin atışlarda kullandığı hedef tahtası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BRAF IBRAF

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 4 ton esrar ve 184 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütüne darbe!

Son dakika! Adalet Bakanı Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Son dakika! İstanbul'da sahte MİT'çi operasyonu

İstanbul'da sahte MİT'çi operasyonu

Belediye personelini taşıyordu! Ankara'da feci kaza

Belediye personelini taşıyordu! Ankara'da feci kaza

İzmir'de silahlı saldırı! 2 kardeş yaralandı

İzmir'de silahlı saldırı! 2 kardeş yaralandı

Firari eski Patnos Belediye Başkanı HDP'li Yusuf Yılmaz yakalandı

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.