RTÜK'ten hassasiyet çağrısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlardan Barış Pınarı Harekatı boyunca yapılan haberler konusunda hassas davranılması istenildi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırı boyunca uzanan toprakları terör unsurlarından temizleyerek güvenli bir koridor oluşturmak üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın hayırlara vesile olması temenni edildi.

"Daha öncekilerde olduğu gibi zaferle taçlanacağından hiç şüphemiz olmayan kahraman ordumuzun harekatı esnasında, internet mecrası da dahil olmak üzere yapılan radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin bazı noktalara dikkatleri çekmek ve uyarılarda bulunmayı gereklilik görüyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızı Barış Pınarı Harekatı boyunca yapılan haberler hususunda hassas davranmaya davet ediyoruz. Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır."