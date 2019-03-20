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RTÜK'ten öğrencilere medya okuryazarlığı eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, "Medya Okuryazarlığı Haftası" dolayısıyla ilkokul öğrencilerini bilinçlendirmek amacıyla program düzenledi - Başkan Ebubekir Şahin: - "RTÜK olarak medya okuryazarlığı konusuna çok ciddi eğiliyoruz. Bunu bir üst noktaya taşımak istiyoruz. Yeni medya okuryazarlığı şeklinde bir girişimimiz olacak"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medya okuryazarlığı konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, "Bunu bir üst noktaya taşımak istiyoruz. Yeni medya okuryazarlığı şeklinde bir girişimimiz olacak." dedi.

RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, 18-22 Mart "Medya Okuryazarlığı Haftası" dolayısıyla, Üst Kurul'da ilkokul öğrencilerini bilinçlendirmek amacıyla program düzenlendi.

Muazzez Karaçay İlkokulundan 50 öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı programda, medya okuryazarlığı alanında farkındalık oluşturulması amacıyla bilmece, bulmaca, boyama, kodlama gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Öğrencilere, medya okuryazarlığının içeriğine ilişkin temel bilgiler aktarılırken, konuyla ilgili çizgi film de izletildi.

Etkinliğin sonunda Başkan Ebubekir Şahin, öğrencilere medya okuryazarlığı sertifikası verdi ve "RTÜK Gönüllüsü" rozeti taktı.

- "Yeni medya okuryazarlığı şeklinde bir girişimimiz olacak"

Ebubekir Şahin, AA muhabirine etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, medya okuryazarlığı konusunda önceki dönemde güzel çalışmalar yapıldığını, bunların devam etmesi için gayret göstereceklerini söyleyerek, "RTÜK olarak medya okuryazarlığı konusuna çok ciddi eğiliyoruz. Medya okuryazarlığı konusunu bir üst noktaya taşımak istiyoruz. Yeni medya okuryazarlığı şeklinde bir girişimimiz olacak." diye konuştu.

Özellikle medya okuryazarlığı alanına giren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlikler yaptıklarını belirten Şahin, çocukların çok bilinçli olduğunu ve onların medya okuryazarlığı konusunda bilinçlerini artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Şahin, "Ben gelecekle ilgili olarak ümitliyim. Bu güzel gençlerimizin, çocuklarımızın bundan sonraki süreçte medya konusunda bilinçlerinin artacağını düşünüyorum." dedi.

RTÜK Üyesi Arif Fırtına ise halkın, radyo ve televizyonların hem düzenlenmesi hem de denetlenmesi ile ilgili görev yapan Üst Kurulu yeterince tanımadığını belirterek, toplumdaki "yasakçı, yayınları durduran kurul" algısını değiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

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"Medya Okuryazarlığı Haftası" Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin RTÜK

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