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RTÜK'ten, provokatif yorum ve haberlere inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Elazığ depremiyle ilgili radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için inceleme başlatıldığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Elazığ depremiyle ilgili radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için inceleme başlatıldığını açıkladı.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam ülkemizi derinden sarsan Elazığ merkezli deprem sonrası bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınları incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporlar kurula sunuldu" denildi.

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