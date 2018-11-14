Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Bizim Hikaye" dizisindeki bir çocuğu "kadınlaştıran" görüntüler ile "Çukur", "Avlu", "Sen Anlat Karadeniz" ve "Muhteşem İkili" dizilerindeki şiddet sahneleri sebebiyle televizyon kanallarına ceza yağdırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Üst Kurul'un haftalık toplantısında vatandaşların da yoğun şikayetlerine konu olan "çocuk istismarı" ile ilgili bazı yayınlar ele alındı.

RTÜK, bu kapsamda, Fox TV'de yayımlanan "Bizim Hikaye" isimli dizide "çocuk istismarı" niteliğinde görüntülere yer verildiğini saptadı. Yapılan incelemelerde, 18 yaşından küçük bir kızı canlandıran "Kiraz" karakterinin "aşırı makyaj, dans, erkek arkadaş edinme, evde erkek arkadaş ile parti yapma gibi unsurlarla kadınlaştırıldığı" kanaatine varıldı.

Üst Kurul, söz konusu dizide yer alan sahne ve diyalogların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek Fox TV'ye idari para cezası verilmesi kararını aldı.

- Dizilerdeki şiddet sahnelerine ceza yağdı