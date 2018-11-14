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RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere "şiddet" cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 19:10 | Son Güncelleme

Üst Kurul, "Bizim Hikaye" isimli dizide 18 yaşından küçük bir kızı canlandıran "Kiraz" karakterinin "aşırı makyaj, dans gibi unsurlarla kadınlaştırıldığını" ve bu görüntülerin "çocuk istismarı" niteliğinde olduğunu, "Çukur", "Avlu", "Sen Anlat Karadeniz" ve "Muhteşem İkili" dizilerinde de şiddet sahneleri yer aldığını değerlendirerek bu dizileri yayımlayan televizyon kanallarına idari para cezaları verilmesini kararlaştırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Bizim Hikaye" dizisindeki bir çocuğu "kadınlaştıran" görüntüler ile "Çukur", "Avlu", "Sen Anlat Karadeniz" ve "Muhteşem İkili" dizilerindeki şiddet sahneleri sebebiyle televizyon kanallarına ceza yağdırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Üst Kurul'un haftalık toplantısında vatandaşların da yoğun şikayetlerine konu olan "çocuk istismarı" ile ilgili bazı yayınlar ele alındı.

RTÜK, bu kapsamda, Fox TV'de yayımlanan "Bizim Hikaye" isimli dizide "çocuk istismarı" niteliğinde görüntülere yer verildiğini saptadı. Yapılan incelemelerde, 18 yaşından küçük bir kızı canlandıran "Kiraz" karakterinin "aşırı makyaj, dans, erkek arkadaş edinme, evde erkek arkadaş ile parti yapma gibi unsurlarla kadınlaştırıldığı" kanaatine varıldı.

Üst Kurul, söz konusu dizide yer alan sahne ve diyalogların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek Fox TV'ye idari para cezası verilmesi kararını aldı.

- Dizilerdeki şiddet sahnelerine ceza yağdı

Daha önce çok sayıda şikayet ve RTÜK'ün çeşitli cezai yaptırımlarına konu olan "Çukur" dizisi yine şiddet içerikli sahneleri ile Üst Kurul toplantısının gündemine geldi.

Toplantıda, Show TV'de yayımlanan "Çukur" dizisinde ayaklarından tavana asılı olan bir adamın dumanlar tüten sönmemiş kireç dolu bir varile batırılma tehdidiyle konuşturulmaya çalışılması gibi şiddet içerikli sahnelerin gösterilmesinin ve şiddetin sıradanlaştırılmasının "şiddeti özendirici veya kanıksatıcı" olduğu değerlendirildi. Show TV'ye, dizideki bu sahne ve diyaloglar sebebiyle idari para cezası verildi.

Star TV'de yayımlanan "Avlu" dizisinde de sopayla dövme, boğazı sıkma, boğma, arabayla ezme, mahkum kavgası, bıçaklama, işkence, yüze çay dökme, ütü masasına yatırma gibi birçok şiddet sahnesinin yer aldığı belirlendi. Üst Kurul, bu sahnelerin şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olduğu kanaatine vararak kanala idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

RTÜK, "Sen Anlat Karadeniz" isimli dizide tokat atma, boğaz sıkma, boyundan tutup sürükleme, parmak kırma, kemerle dövme gibi kadına yönelik şiddet içeren sahnelere yer verildiğini, söz konusu dizide yer alan sahnelerin ve diyalogların şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olduğu gerekçesiyle ATV'ye de idari para cezası kesti.

Ayrıca yumruklama, sopayla vurma, kafayı kaynar kazana sokma, boğaza bıçak dayama gibi şiddet içeren sahnelere yer veren "Muhteşem İkili" isimli dizi nedeniyle de Kanal D'ye idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

- Sağlık beyanıyla ürün satışına sert yaptırım

Toplantıda, bir ürünün çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilerek tanıtımlarını ve satışını yapan Farklı TV ve Müzik Türk'e ilgili yasa dışı yayınları nedeniyle aylık brüt gelirlerinin yüzde yüzde 5'i oranında idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulandı.

RTÜK, ayrıca radyo ve televizyonların kuruluşlarına ilişkin 6112 sayılı kanunun çeşitli hükümlerine aykırı yayınları nedeniyle MGC TV'ye 4 kez, Kanal S, Mega Müzik, Müzik Türk, Park TV, Plus Music ve World Beauty Channel'a 3'er kez, Kanal Yalova ve Maxi TV'ye ise 2'şer kez idari para cezası verilmesine kararı aldı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

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