RTÜK'ten Sevda Noyan kararı: Üç kez program durdurma cezası

Bizim aile 50 kişiyi götürür" sözleri nedeniyle Ülke TV'ye üç kez program durdurma cezası verdi.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ülke TV’de Esra Elönü tarafından hazırlanan "Arafta Sorular" programına konuk olan Sevda Noyan’ın, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür…Bizim sitede halen 3-5 kişi var, benim listem hazır" sözleri hakkındaki kararını verdi.

RTÜK, "toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edildiği; toplumda nefret duyguları oluşturulduğu" gerekçesiyle Ülke TV'ye üç kez program durdurma cezası verdi. RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Twitter'da kararın oybirliği ile alındığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu sözlerinin ardında Noyan hakkında soruşturma başlatmıştı. Noyan, şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

İlhan Taşcı ile RTÜK'ün HDP'li üyesi Ali Ürküt de Başkanlığa başvuruda bulunarak, bu sözlerin cezasız kalmamasını istemişti. İki üye, Ülke TV'deki yayının, "Irk, dil, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini" belirterek söz konusu yayın için ceza verilmesi istemişti.