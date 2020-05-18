RTÜK'ten Sevda Noyan'la ilgili açıklama

RTÜK Başkanı Şahin, "gereğinin yapılacağını" söyledi.Yazar Sevda Noyan'ın Ülke TV'deki şiddet içerikli açıklamalarının RTÜK gündemine alınmaması, ancak buna karşın muhalif yayın yapan kanallara ceza kesilmesiyle ilgili olarak eleştirilerin hedefi olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sevda Noyan'la ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında "Sevda Noyan'ın Ülke TV'de yayınlanan programdaki söylemleri kamu vicdanını derinden yaralamıştır" diyen Şahin, bu sözlerin kabul edilemeyeceğini belirterek bu konuda gereğinin yapılacağını ifade etti.

"Propaganda yapılıyor"

Şahin, Noyan'ın söylemlerinin RTÜK ilkeleri bakımından da kabul edilemeyeceğini, "hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik etmenin RTÜK'ün taviz vermeyeceği kırmızı dışı çizgileri" olduğunu vurguladı.

Açıklamasında daha önce Noyan'la ilgili eleştirilen sözlerine de işaret eden Şahin, "bunlar mazur görülüyormuş gibi propaganda yapıldığını" savundu. Şahin, "Açıkçası art niyetli propagandaları yürütenler, konuları konuşmayı değil kurumları ve kişileri hedef almayı amaçlamaktadır" dedi.