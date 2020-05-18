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RTÜK'ten Sevda Noyan'la ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 13:18 | Son Güncelleme

Eleştirel yayınlara ceza kestiği gerekçesiyle tepki gören RTÜK'ten Sevda Noyan tartışması ile ilgili açıklama geldi.

RTÜK Başkanı Şahin, "gereğinin yapılacağını" söyledi.Yazar Sevda Noyan'ın Ülke TV'deki şiddet içerikli açıklamalarının RTÜK gündemine alınmaması, ancak buna karşın muhalif yayın yapan kanallara ceza kesilmesiyle ilgili olarak eleştirilerin hedefi olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sevda Noyan'la ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında "Sevda Noyan'ın Ülke TV'de yayınlanan programdaki söylemleri kamu vicdanını derinden yaralamıştır" diyen Şahin, bu sözlerin kabul edilemeyeceğini belirterek bu konuda gereğinin yapılacağını ifade etti.

"Propaganda yapılıyor"

Şahin, Noyan'ın söylemlerinin RTÜK ilkeleri bakımından da kabul edilemeyeceğini, "hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik etmenin RTÜK'ün taviz vermeyeceği kırmızı dışı çizgileri" olduğunu vurguladı.

Açıklamasında daha önce Noyan'la ilgili eleştirilen sözlerine de işaret eden Şahin, "bunlar mazur görülüyormuş gibi propaganda yapıldığını" savundu. Şahin, "Açıkçası art niyetli propagandaları yürütenler, konuları konuşmayı değil kurumları ve kişileri hedef almayı amaçlamaktadır" dedi.

RTÜK Başkanı daha önce ne demişti?

RTÜK Başkanı Şahin, katıldığı bir canlı yayında Noyan'ın sözleriyle ilgili olarak daha önce "Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Bizim görevimiz milli, manevi ve insani değerler veya yayın ilkeleriyle ilgili bir aykırılık varsa, bunu Üst Kurul'a getireceğiz ve vicdanlarımızla bir karar verip bunu da bütün kamuoyuna illan edeceğiz. Çok büyütülecek bir konu değil" demişti.

Sevda Noyan ne demişti?

Ülke TV'de Esra Elönü‘nün sunduğu "Arafta Sorular" programında geçen hafta konuk olan Sevda Noyan'ın tartışma yaratan sözleri ise "15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle var 3-5. Benim listem hazır açıkçası" şeklindeydi.

Muhalif kanallara ceza

Sözcü gazetesi, CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan aldığı verilere dayandığını haberinde RTÜK'ün 1 Ocak 2019 ile 15 Mayıs 2020 arasında eleştirel yayınlarıyla bilinen Halk TV, Tele 1, KRT ve Fox TV'ye 36 ceza kestiğini yazmıştı.

DW / HS,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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