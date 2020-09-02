RTÜK'ten Tele1'e ekran karartma cezası

Karar sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Tele1 kanalına 5 gün ekran karartma cezası verdiği bildirildi. Tele1 sosyal medya hesabından ekran karartma cezasının bu geceden itibaren uygulanacağını duyurdu:

Tele1 açıklamasında karartma cezasının, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın programında Padişah 2. Abdülhamid ile ilgili sözleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Karar sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullancıları söz konusu tepkilerini #Tele1Susturulamaz etiketi ile paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ekran karartma kararına tepki gösteren isimler arasında yer aldı:

İyi Partili Milletvekili Aytun Çıray, Twitter paylaşımında kararın hukuka aykırı olduğunu ifade etti:

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem de ekran karartma kararı ile ilgili bir paylaşımda bulundu:

Sanatçı Berna Laçin de karara tepkisini, "Özgür bir Türkiye için..." ifadesi ile gösterdi:

DW / SSB, ET

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