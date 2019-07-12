RTÜK’ün üç yeni üyesi oylama usulü seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri, TBMM’ de yapılan oylama sonucu seçilerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliklerinin boşalacak koltukları için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ilgili maddesi gereği RTÜK’te 14 Temmuz’da boşalacak olan AK Parti, CHP ve HDP gruplarına düşen birer üyelik için Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada, AK Parti’den Nurullah Öztürk, CHP’den Faruk Bildirici ve HDP’den Ali Ürküt’ün RTÜK üyeliklerine seçildiği yer aldı.

