HABER

RTÜK’ün üç yeni üyesi oylama usulü seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 07:22 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri, TBMM’ de yapılan oylama sonucu seçilerek Resmi Gazete’de yayımlandı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliklerinin boşalacak koltukları için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Kararda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ilgili maddesi gereği RTÜK’te 14 Temmuz’da boşalacak olan AK Parti, CHP ve HDP gruplarına düşen birer üyelik için Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada, AK Parti’den Nurullah Öztürk, CHP’den Faruk Bildirici ve HDP’den Ali Ürküt’ün RTÜK üyeliklerine seçildiği yer aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri, TBMM’ de yapılan oylama sonucu seçilerek Resmi Gazete’de yayımlandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliklerinin boşalacak koltukları için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ilgili maddesi gereği RTÜK’te 14 Temmuz’da boşalacak olan AK Parti, CHP ve HDP gruplarına düşen birer üyelik için Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada, AK Parti’den Nurullah Öztürk, CHP’den Faruk Bildirici ve HDP’den Ali Ürküt’ün RTÜK üyeliklerine seçildiği yer aldı.

PARTNER100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT
Resmen açıklandı! 15 Temmuz'da ücretsizResmen açıklandı! 15 Temmuz'da ücretsiz
Bahçelievler'de korkutan yangın!Bahçelievler'de korkutan yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı

15 Temmuz'da toplu taşıma ile Başkentray ve Marmaray ücretsiz

Resmen açıklandı! 15 Temmuz'da ücretsiz

Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler'de korkutan yangın!

Diyarbakır'da bir kişi kafe önünde otururken tabancayla vuruldu

Kafenin önünde otururken bir anda...

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 41 kişi tutuklandı

8 İlde dev operasyon! 41 tutuklu

Balıkesir'de, devrilen kamyondan dökülen kayaların altında kalan sürücü öldü

3 aracın karıştığı kaza feci ölüm getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.