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  4. RTX 3070'e bile rakip: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

RTX 3070'e bile rakip: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

02.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
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RTX 3070'e bile rakip: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ekran kartını resmen görücüye çıkardı. GeForce RTX 30 serisinin en uygun fiyatlı üyesi olan Nvidia RTX 3060 Ti fiyatının dışında performansıyla da dikkat çekiyor. Zira ekran kartı, RTX 3060 Super'den daha hızlı.

RTX 30 serisi RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070 ile birlikte tanıttı. Üç ekran kartı da performanslarıyla ve fiyatlarıyla dikkat çekti. Bir süredir ise Nvidia'nın RTX 3060 Ti adında fiyat / performans odaklı yeni bir ekran kartı tanıtacağına dair söylentiler vardı. Nitekim söylentiler doğru çıktı ve Nvidia RTX 3060 Ti'yi resmen kamuoyunun beğenisine sundu.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti özellikleri

NVİDİA GEFORCE RTX 3060 Tİ ÖZELLİKLERİ

RTX 3060 Ti ekran kartını dışarıdan bakınca RTX 3070'den ayırmak biraz zor. İki ekran kartının tasarımı da birbirine çok benziyor. Fakat teknik tarafta büyük bir benzerlik söz konusu. RTX 2080 ve RTX 2080 Super ekran kartlarından daha iyi bir performans verdiği söylenen ekran kartı, aktarıldığı kadarıyla RTX 2060 Super'den yüzde 40 oranında daha hızlı. Bu hız ise 8 GB VRAM, 4.864 CUDA çekirdeği ve 38 ikinci nesil RTX çekirdeği, 152 ikinci nesil Tensor çekirdeği ile geliyor. 12 pinli güç bağlantısını kullanan RTX 3060 Ti, 600 W'lık güç kaynağı ile görev yapabiliyor.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti fiyatı

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NVİDİA GEFORCE RTX 3060 Tİ FİYATI

GeForce RTX 3060 Ti fiyatı ABD'de de 399 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ekran kartı ülkemizde ise 4.545 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Satışlar Nvidia'nın aktardığına göre 2 Aralık'ta (bugün) başlayacak.

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