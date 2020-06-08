RTX 3080 için ilk görüntüler gelmeye başladı

Daha önce çıkacağı ve genel özellikleri konusunda bilgi aktarıldığı için özellikle oyun severler heyecanla bekliyordu. Özellikle oyun severler dememizin nedeni de bu ekran kartı özellikleriyle tamamıyla oyuncular için yapılmış gibi bir his uyandırıyor. Tasarımı dahi biraz üst seviye olan ekran kartı dış yapısı cilalı metal renginde olurken alüminyum kenar tasarımının almış durumda.

Stabil ve korunaklı bir yapı için fanları çift yönlü, iki taraflı koruma sağlarken uzun ömürlü olmasında da rol oynayacak. Bu fanlardan birinin açık girişi alt kısımda yer alırken diğeri ise üst konuma koyulmuş. NVIDIA, yeni ekran kartının ısı emicisinde de ilginç bir tasarıma imza atarak diğer cihazlardan bir adım öne çıkmayı planlamış.

RTX 3080'DEN BEKLENTİLER NELER?

RTX 3080, GA104 GPU ile kutudan çıkması bekleniyor. RTX 2080’de tespit edilen 48 SMs’nin (3072 CUDA çekirdekleri) konumunu alacak. Güçlü donanımı ile bir önceki modele göre daha güçlü gelecek olan bu yeni ürünün en çok merak edilen durumu ise fiyatı. Bilindiği gibi yaşanan kriz ile beraber bazı teknoloji firmaları kullanıcıları tamamen kendinden uzaklaştırmamak için karlarından feda ederek indirimli bir fiyat politikası izliyor. Ancak yine de yapılacak olan bir indirimin bile yeterli sayıda satış rakamlarına ulaşılamayacağından korkuluyor. Yıl sonuna doğru çıkacak olan ekran kartını oyun severler merakla bekliyor.

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