HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. RTX 3080: Kripto para madencileri piyasayı silip süpürebilir!

RTX 3080: Kripto para madencileri piyasayı silip süpürebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Nvidia RTX 3080 konusunda endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Çin'den gelen iddilara göre Bitcoin, Ethereum gibi kripto para kazan madenciler, RTX 3080 stoklarına göz dikti. Kripto madenciler yüzünden RTX 3080 ekran kartının oyunculara ulaşması uzun sürebilir.

RTX 3080: Kripto para madencileri piyasayı silip süpürebilir!

Nvidia RTX 3080'in dahil olduğu RTX 30 serisini tanıtarak hem oyuncular arasında hem de kripto madenciler arasında gündemi bir anda değiştirdi. Zira, Nvidia yeni nesil ekran kartlarının performanslarını artırmasına rağmen fiyatlarını uygun tuttu. Bu da oyuncuların bir anda bilgisayar toplama hayallerini, kripto madencilerin ise daha hızlı ve daha ucuz madencilik yapma arzusuna ulaşma hayallerini yeşertti. Çin'den gelen haberler ise kripto madencilerin hayali yüzünden oyuncuların hayalinin gölgede kalabileceğini gösteriyor.

KRİPTO MADENCİLER OYUNCULARA RTX 3080 BIRAKMAYABİLİR

RTX 3080 için Çin'den çıkan söylentilere göre kripto madenciler yeni nesil ekran kartına gözünü dikti. Bu da kripto madencilerin RTX 3080 stoklarını aniden tüketmesine ve oyunculara kart kalmamasına neden olabilir deniliyor. Zira, yeni ekrana kartları kripto madencilik yapmaya da oldukça müsait. Hatta yeni nesil ekran kartı RTX 3080'in kendini amorti etmesinin, diğer ekran kartlarına oranla daha kısa sürdüğü, bu yüzden ilgiyle beklendiği söyleniyor.

Nvidia RTX 3080

RTX 3080 İÇİN TETİKTE OLUN UYARISI

Nvidia'dan ise stokların durumuna dair herhangi bir resmi açıklama yok. Fakat bazı kaynaklardan, Nvidia'nın üretimde yaşanan bir takım sıkıntılar yüzünden stok yapamadığı iddia ediyor. Bu da kripto para madencilerinin RTX 3080'e akın ettiği bir durumda oyuncuların stok sorunu yaşaması ihtimalini oldukça yükseltiyor. Eğer RTX 3080 almaya niyetliyseniz, satışlar başladığında bilgisayarınız başında bulunmanız ve çabuk hareket etmeniz sizin için iyi bir seçenek olacaktır. En azından iddialar ışığında şimdilik verilebilecek en iyi tavsiye bu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Pil canavarı telefonun Türkiye fiyatı açıklandı!Pil canavarı telefonun Türkiye fiyatı açıklandı!
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Cüneyt Özdemir'den Nusret ve altınlı cappuccino yorumu!
Cüneyt Özdemir'den Nusret ve altınlı cappuccino yorumu!
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
İlginizi Çekebilir
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pil canavarı Samsung Galaxy M51'in Türkiye fiyatı açıklandı!
Pil canavarı telefonun Türkiye fiyatı açıklandı!
Lastik üzerindeki yazıların anlamları
Oto lastik üzerindeki harfler ve rakamlar ne anlama geliyor?
iPhone SE 2020'ye bir rakip daha: Motorola Moto G9 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Ucuz iPhone'a bir rakip daha çıktı!
Donald Trump, TikTok için verdiği süreyi uzatmayacak!
Trump süre uzamayacak dedi: Ya kapatılacak ya da satılacak!
Microsoft uyardı: ABD başkanlık seçimleri hackerların hedefinde!
Hackerların gözü seçimlerde!
Xiaomi telefonlar kalp atış hızını kamerayla ölçecek!
Xiaomi sahipleri yakında bu yolla nabzını ölçebilir!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.