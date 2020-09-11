RTX 3080: Kripto para madencileri piyasayı silip süpürebilir!

Nvidia RTX 3080'in dahil olduğu RTX 30 serisini tanıtarak hem oyuncular arasında hem de kripto madenciler arasında gündemi bir anda değiştirdi. Zira, Nvidia yeni nesil ekran kartlarının performanslarını artırmasına rağmen fiyatlarını uygun tuttu. Bu da oyuncuların bir anda bilgisayar toplama hayallerini, kripto madencilerin ise daha hızlı ve daha ucuz madencilik yapma arzusuna ulaşma hayallerini yeşertti. Çin'den gelen haberler ise kripto madencilerin hayali yüzünden oyuncuların hayalinin gölgede kalabileceğini gösteriyor.

KRİPTO MADENCİLER OYUNCULARA RTX 3080 BIRAKMAYABİLİR

RTX 3080 için Çin'den çıkan söylentilere göre kripto madenciler yeni nesil ekran kartına gözünü dikti. Bu da kripto madencilerin RTX 3080 stoklarını aniden tüketmesine ve oyunculara kart kalmamasına neden olabilir deniliyor. Zira, yeni ekrana kartları kripto madencilik yapmaya da oldukça müsait. Hatta yeni nesil ekran kartı RTX 3080'in kendini amorti etmesinin, diğer ekran kartlarına oranla daha kısa sürdüğü, bu yüzden ilgiyle beklendiği söyleniyor.

RTX 3080 İÇİN TETİKTE OLUN UYARISI

Nvidia'dan ise stokların durumuna dair herhangi bir resmi açıklama yok. Fakat bazı kaynaklardan, Nvidia'nın üretimde yaşanan bir takım sıkıntılar yüzünden stok yapamadığı iddia ediyor. Bu da kripto para madencilerinin RTX 3080'e akın ettiği bir durumda oyuncuların stok sorunu yaşaması ihtimalini oldukça yükseltiyor. Eğer RTX 3080 almaya niyetliyseniz, satışlar başladığında bilgisayarınız başında bulunmanız ve çabuk hareket etmeniz sizin için iyi bir seçenek olacaktır. En azından iddialar ışığında şimdilik verilebilecek en iyi tavsiye bu.

