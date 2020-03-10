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Ruanda'da alkış toplayan koronavirüs önlemi: Otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2020 18:33 | Son Güncelleme

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın ülke topraklarında hiç koronavirüs vakası olmamasına rağmen aldığı önlem sosyal medyada takdir topladı. Ülkede vatandaşların duraklara yerleştirilen seyyar musluklarda el yıkamadan otobüslere binmemeleri isteniyor.

Ruanda'da alkış toplayan koronavirüs önlemi: Otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştirildi

The New Times'ın haberine göre, henüz ülkede tespit edilmeyen virüse karşı tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında el hijyenini sağlamak için adımlar attı.

Başkent Kigali'de binlerce kişinin kullandığı merkezi otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştirilirken halktan araçlara binmeden önce ellerini yıkamaları istendi.

Şehrin kalabalık noktalarına konulan muslukların yanında sabun gibi el hijyenini sağlayacak malzemeler de bulunuyor.

DSÖ BAŞKANI: İYİ İŞ ÇIKARDIN RUANDA

Sosyal medyada olay yaratan bu görüntüleri Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da resmi hesabından paylaşarak, "Bu görüntüler Kovid-19 salgınına hazırlık anlamında ve insan nüfusunu güvende tutmak adına harika bir örnek! İyi iş çıkardın Ruanda" yorumunda bulundu.


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ruanda koronavirüs Kovid-19 seyyar musluk Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus

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