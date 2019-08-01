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Ruanda, Ebola nedeniyle KDC ile sınırını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Sınırdaki Goma kentinde 3'üncü Ebola vakası görüldü

Ruanda'nın Ebola salgını nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile sınırını kapattığı bildirildi.

KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ruanda'nın Gisenyi kenti ile KDC'nin Goma kenti arasındaki sınırı kapattığı belirtildi.

Açıklamada, sadece KDC’ye dönmek isteyen Kongo vatandaşlarının sınırdan geçmesine izin verileceği aktarıldı.

Diğer yandan dün ikinci Ebola ölümünün görüldüğü Goma’da son hasta ile temas eden bir kişide de hastalık belirtileri ortaya çıktı.

Dün Goma'da Ebola'dan ölen kişiyle temasta bulunduğu tespit edilen ve Ebola tedavi merkezinden Güney Kivu eyaletine kaçan 7 kişi dahil 15 kişi eyalette karantinaya alınmıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, şu ana kadar Ebola'dan bin 719 kişinin yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Sağlık Bakanlığı, 94 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ebola Kongo salgın

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