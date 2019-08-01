Ruanda Ebola Salgını Nedeniyle Kongo’yla Sınırını Kapattı

Afrika’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde büyüyen ebola salgını nedeniyle, Ruanda bu komşu ülkeyle sınırını kapatma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün sınırların kapatılmaması yönündeki çağrılarına rağmen, Kongo’nun sınır kenti Goma’da üçüncü ebola vakasının bildirilmesinin ardından Ruanda bu kararı aldığını belirtti.

Ruanda Dışişleri Bakanı Oliver Nhuhungirehe, ülkesinin kuzeydoğusundaki Gisenyi’deki Kongo sınır bölgesini kapattıklarını açıkladı. Bir milyonun üzerinde nüfusa sahip olan Goma ile Ruanda’nın sınır kentlerinden Gisenyi arasındaki sınırdan her gün binlerce insanın geçiş yaptığı belirtiliyor.

Kongolu yetkililer, ebola virüsü nedeniyle birkaç gün önce ölen bir kişinin kızının da virüsü taşıdığını söylüyor. Bu kişide, Goma’nın Ituri bölgesine gelişinin birkaç gün sonrasında virüsün teşhis edildiği belirtiliyor. Temmuz ayının başlarındaysa, bir rahip de Goma’ya otobüsle seyahat etmesinin ardından Ebola nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Ituri ve çatışmaların da yaşandığı Kuzey Kivu’da acil sağlık alarmı ilan ederken, bir taraftan da ülkelere sınırları kapamak yerine Kongo’ya yönelik katı seyahat kısıtlamaları getirilmesi çağrısını yinelemişti.