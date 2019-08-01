Ruanda Ebola Salgını Nedeniyle Kongo’yla Sınırını Kapattı

Afrika’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde büyüyen ebola salgını nedeniyle, Ruanda bu komşu ülkeyle sınırını kapatma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün sınırların kapatılmaması yönündeki çağrılarına rağmen, Kongo’nun sınır kenti Goma’da üçüncü ebola vakasının bildirilmesinin ardından Ruanda bu kararı aldığını belirtti.
Ruanda Dışişleri Bakanı Oliver Nhuhungirehe, ülkesinin kuzeydoğusundaki Gisenyi’deki Kongo sınır bölgesini kapattıklarını açıkladı. Bir milyonun üzerinde nüfusa sahip olan Goma ile Ruanda’nın sınır kentlerinden Gisenyi arasındaki sınırdan her gün binlerce insanın geçiş yaptığı belirtiliyor.
Kongolu yetkililer, ebola virüsü nedeniyle birkaç gün önce ölen bir kişinin kızının da virüsü taşıdığını söylüyor. Bu kişide, Goma’nın Ituri bölgesine gelişinin birkaç gün sonrasında virüsün teşhis edildiği belirtiliyor. Temmuz ayının başlarındaysa, bir rahip de Goma’ya otobüsle seyahat etmesinin ardından Ebola nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Dünya Sağlık Örgütü, Ituri ve çatışmaların da yaşandığı Kuzey Kivu’da acil sağlık alarmı ilan ederken, bir taraftan da ülkelere sınırları kapamak yerine Kongo’ya yönelik katı seyahat kısıtlamaları getirilmesi çağrısını yinelemişti.
Kongo’daki Ebola salgını bir yıl önce, 2018 yılı Ağustos ayında patlak verdi. O dönemden bu yana 2 bin 500 pozitif vaka kayda geçti. Virüse yakalanan bu hastaların 1.670’i ise hayatını kaybetti.
Şu an hala devam eden salgın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde son kırk yıl içinde rastlanan 10. Ebola salgını. Batı Afrika’da en ge yayılan 2014 salgınında 11 bin 300 kişi ölmüştü.
Son bir yıldır devam eden Ebola salgınının 2014 salgınından sonra bölgedeki en büyük ebola salgını olduğu aktarılıyor.
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