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Ruanda katliamı için arşivler açılıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

Fransa'dan Ruanda katliamına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Ruanda katliamı için arşivler açılıyor!

Fransa'dan Ruanda katliamına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Fransa, eski Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın Ruanda Soykırımı ile ilgili arşivlerini açacağını duyurdu.

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