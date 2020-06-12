Ruanda katliamı için arşivler açılıyor!

Fransa'dan Ruanda katliam\u0131na ili\u015fkin son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi. Fransa, eski Cumhurba\u015fkan\u0131 Fran\u00e7ois Mitterand'\u0131n Ruanda Soyk\u0131r\u0131m\u0131 ile ilgili ar\u015fivlerini a\u00e7aca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n en pop\u00fcler telefonlar\u0131'Ben de enfekte olmak istiyorum' demi\u015fti, e\u015fi yakaland\u0131!2020 Y\u0131l\u0131n\u0131n En Pop\u00fcler Telefonlar\u0131