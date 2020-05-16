Ruanda soykırımı sorumlularından Felicien Kabuga yakalandı (Felicien Kabuga kimdir?)

Uluslararas\u0131 Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soyk\u0131r\u0131m\u0131nda y\u00fcz binlerce ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sorumlu tuttu\u011fu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'da yakaland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130T\u00fcrkiye'ye sa\u011fl\u0131k turizmi 20 May\u0131s'ta ba\u015fl\u0131yor... 31 \u00fclkeden geleceklerBakan Soylu'dan ter\u00f6rle m\u00fccadele ili\u015fkin fla\u015f a\u00e7\u0131klamaG\u00f6ren \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131! Koronavir\u00fcs maskesiyle yollara d\u00fc\u015ft\u00fc