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Ruanda soykırımı sorumlularından Felicien Kabuga yakalandı (Felicien Kabuga kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 13:58 | Son Güncelleme

Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı.

Ruanda soykırımı sorumlularından Felicien Kabuga yakalandı (Felicien Kabuga kimdir?)

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı.

Ayrıntılar gelecek...

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