Ruanda soykırımından 26 yıl sonra baş şüpheli Félicien Kabuga sahte kimlikle yaşadığı Paris'te yakalandı

Kabuga ayrıca, insanlara Tutsi etnik grubuna mensup bireyleri arayıp öldürmeleri çağrısı yapan Ruanda medya organı Radio Television Libre des Milles Collines'in de kurucuları ve finansörleri arasındaydı.

Hutu etnik grubuna mensup iş insanı Kabuga, Ruanda soykırımının ana finansörlerinden biri olmakla, milislerin katliamları için mali kaynak sağlamakla suçlanıyor.

ABD, Kabuga'nın bulunmasına yardımcı olacak bilgiler için 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Kabuga'nın 1994 yılında 800 bin kişiyi öldüren etnik Hutuların baş finansörü olduğu iddia ediliyor.

Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi, 84 yaşındaki Kabuga'yı soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlamıştı.

Ruanda soykırımının en çok aranan şüphelileri arasında bulunan Félicien Kabuga, Paris yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı.

Brammertz, Fransa'ya teşekkür etti ama Ruanda, Belçika, İngiltere, Almanya, Hollanda, Avusturya, Lüksemburg, İsviçre, ABD, Europol ve Interpol'ün de büyük katkıları olduğunu söyledi.

Kabuga, Cumartesi günü yerel saatle sabah 05.30'da yakalandı. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Başsavcısı Serge Brammertz operasyonun 'komplike, farklı konumlardaki eş zamanlı işbirliği ile yürütülen bir operasyon' olduğunu söyledi.

Fransa savcılığı ve polisi, Kabuga'nın çocuklarının da yardımıyla sahte kimlikle Paris yakınlarındaki bir dairede yaşadığını söyledi.

Félicien Kabuga'nın yıllardır Kenya'da yaşadığı ve Kenyalı siyasetçilerin Kabuga'nın yakalanması için yürütülen çabaları baltaladıkları düşünülüyordu.

Fransa yasaları uyarında izlenecek prosedürlerin tamamlanmasının ardından Kabuga'nın Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'na teslim edilmesi ve yargılanması bekleniyor.

Félicien Kabuga hakkında 1997 yılında yedi farklı soykırım bağlantılı suçlamayla soruşturma açılmıştı: Soykırım suçu, soykırıma suç ortaklığı, doğrudan ve halkı kışkırtarak soykırım suçu işlemeye teşvik, soykırım teşebbüsü, soykırım planları yapmak, zulüm ve imha etmek.

Ruanda'da soykırım sonrası dul kalanların oluşturduğu derneğin başkanı Valerie Mukabayire soykırım mağdurlarının hepsinin Kabuga'nın yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırımla bağlantılı Protais Mpiranya ve Augustin Bizimana'yı da hakim karşısına çıkarmak istiyor. Ama her iki isim de hala kayıp.

Ruanda soykırımı nasıl başladı?

6 Nisan 1994'te Hutu etnik grubundan olan Ruanda Devlet Başkanı Juneval Habyarimana'nın içinde olduğu uçak vuruldu, uçaktaki herkes hayatını kaybetti. Radikal Hutu örgütler muhalif Tutsi grubu Ruanda Vatansever Cephesi'ni (RPF) suçladı. Tutsiler bu suçlamaları reddetti.