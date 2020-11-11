'Ruanda soykırımının finansörü' Félicien Kabuga 25 yıl sonra yargı önüne çıktı

Savcı, Kabuga'ya soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar da dahil, çok sayıda suçlama yöneltti. Bunlar arasında soykırıma suç ortaklığı ve teşebbüs, soykırım için komplo kurmak ve soykırım yapmak amacıyla nefreti körüklemek de bulunuyor.

Kabuga, kimlik tespiti ve yargılama takviminin belirlenmesi amacıyla Çarşamba günü düzenlenen hazırlık oturumunda, 25 yıl sonra ilk kez mahkeme heyetinin karşısına çıktı.

Bu süreçte Kenya'da ticari faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen Félicien Kabuga, 28 farklı sahte isim kullandı. 87 yaşındaki Ruandalı iş insanı, çocuklarının konuşmalarını izlemeye alan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucu 16 Mayıs 2020'de Paris yakınlarındaki bir aparman dairesinde yakalandı.

Mahkemeye göre, Félicien Kabuga, Ruanda soykırımının perde arkasındaki kilit isim.

Ruanda'nın bir dönem en zengin iş insanı olan Kabuga, bizzat vahşet olaylarına katılmadı ancak mahkemeye göre soykırımın önemli bir organizatörü ve finansörüydü.

Uluslararası mahkeme, önümüzdeki günlerde Kabuga'nın Lahey'de mi yoksa Tanzanya'daki Arusha'da mı yargılanacağına karar verecek.

Lahey'deki Ruanda Mahkemesi artık faaliyetlerini durdurduğu için, Kabuga'nın, mahkemenin Tanzanya'daki şubesinde yargılanabileceği belirtiliyor.

Avukatı ise, 87 yaşındaki Kabuga'nın daha iyi sağlık hizmeti alabileceği gerekçesiyle Lahey'de yargılanmayı tercih ettiğini söyledi.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, Kabuga, sahibi olduğu kahve ve çay tarlaları sayesinde önemli bir servet elde etti.

Ruanda'daki çoğunluğu oluşturan Hutu hükümeti ile yakın ilişki kurdu ve kızlarından ikisini, dönemin Devlet Başkanı Juvénal Habyarimana'nın oğullarıyla evlendirdi.

Soykırımdan sorumlu olan Interahamwe milislerine maddi destekte bulundu. Ayrıca birçok insanın öldürüldüğü veya sakatlandığı palaları Çin'den ithal etti.