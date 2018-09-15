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Ruanda'da 2 bin 140 mahkuma af

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 20:18 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan aftan yararlananlar arasında muhalif lider Victoire Ingabire ve şarkıcı Kizito Mihigo da yer alıyor

Ruanda'da Bakanlar Kurulu kararıyla çoğu siyasi tutuklu 2 bin 140 mahkuma af çıkarıldığı bildirildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan af kapsamında aralarında muhalif Birleşik Demokratik Güçler (FDU-Inkingi) Partisi lideri Hutu kökenli Victoire Ingabire ve şarkıcı Kizito Mihigo'nun de olduğu 2 bin 140 kişi tahliye edildi.

Başkent Kigali'deki Mageragere Cezaevi'nden tahliye edilen Ingabire, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Serbest bırakılmamıza izin veren Başkan Paul Kagame’ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Umarım bu, Ruanda siyasi sahasının açılmasının bir başlangıcı olur." diyen Ingabire, hapisteki diğer siyasi tutukluların da serbest bırakılması için Devlet Başkanı Kagame’ye çağrıda bulundu.

Ruanda’daki 1994 soykırımından önce ülkeden ayrılan Ingabire, 2010'da ülkesine dönerek Paul Kagame'ye karşı aday olmak istediğini açıklamıştı. Ülkeye dönüşünden birkaç ay sonra tutuklanan Ingabire, 2013'te Yüksek Mahkeme tarafından devlet yetkililerine komplo kurmak ve soykırımı küçümsemek suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarpıtılmıştı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen şarkıcı Mihigo'nun da 2015'te çıkardığı "Igisobanuro cy'Urupfu" (Ölümün Alameti) şarkısında soykırımdan sonra Hutulara karşı intikam alındığını savunması, ülkede büyük tepki çekmişti. Mihigo, 2015'te hükümete komplo kurmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan, ülkede 2-4 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından ilk defa hükümet karşıtı muhalefet partisi, iki milletvekiliyle mecliste temsil edilecek.

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