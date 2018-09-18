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Ruanda'da çok sayıda polis görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 06:13 | Son Güncelleme

"Görevlerini kötüye kullandıkları" gerekçesiyle Bakanlar Kurulu kararıyla 230'dan fazla polisin işlerine son verildi

Ruanda'da 230'dan fazla polisin, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi.

Emniyet Sözcüsü Komiser Theos Badege, basına yaptığı açıklamada, kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını söyledi.

Görevden alımların söz konusu kişilerin polislik itibarını zedeledikleri ve görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle alındığını belirten Badege, söz konusu polislerden bazılarının 6 aya kadar hapisle cezalandırılabileceğini aktardı.

Komiser Badege, "Eğer bir kişi 6 aydan fazla hapis cezası alırsa polisliğe geri dönme veya polis olma şansı ortadan kalkar." dedi.

Öte yandan, sağlık nedenlerinden dolayı da 9 polisin görevlerine son verildiği kaydedildi.

Afrika ülkesi Ruanda'da hükümet, son yıllarda rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında, görevlerini kötüye kullanan kişilere ciddi yaptırımlar uyguluyor.

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