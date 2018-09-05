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Ruanda'da ilk defa hükümet karşıtı bir parti parlamentoda

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 23:43 | Son Güncelleme

Ülkede, 2-4 Eylül'de düzenlenen parlamento seçimlerinde ilk defa hükümet karşıtı PVDR, iki milletvekiliyle meclise girmeyi başardı

Afrika ülkesi Ruanda'da 2-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen parlamento seçimlerinde, ilk defa hükümet karşıtı bir muhalefet partisi iki milletvekiliyle mecliste temsil edilecek.

Seçim Komisyonu, yaklaşık 7 milyon Ruandalının kendilerini temsil edecek 80 milletvekilinden 53'ünü belirlemek üzere sandık başına gittiği seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, muhalefet partisi Ruanda Yeşil Demokratik Parti (PVDR) oyların yüzde 5'ini aldı. Hükümet karşıtı politikalarıyla bilinen PVDR, parlamentoda iki koltuğu garantiledi. Bu şekilde, ülkede 1994'te işlenen soykırımın ardından ilk defa bir muhalefet partisi meclise girmiş oldu.

İktidardaki Ruanda Vatansever Cephe ise oyların yüzde 74'ünü alarak mecliste 40 koltukla temsil edilecek. Geriye kalan 11 milletvekilinin de hükümet yanlısı 3 parti tarafından kazanıldığı bildirildi.

Seçimin kesin sonuçlarının 16 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Mecliste geriye kalan 27 koltuk da kadın, genç ve engelli kesiminden seçilecek. Söz konusu 27 milletvekili konsey ve komiteler tarafından belirlenecek.

Ülkede 1994'te işlenen soykırımdan bu yana 4'üncü kez genel seçim düzenleniyor.

Ruandalı siyasetçi Frank Habineza tarafından 2009'da kurulan PVDR, 2013'teki katılım belgelerinin Seçim Komisyonunca çok geç tasdik edilmesi nedeniyle genel seçimlere katılamamıştı. Habineze, geçen yılki devlet başkanlığı seçimlerinde de mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame'ye karşı aday olmuş, oyların sadece yüzde 0,47'sini alabilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ruanda parlamento seçim

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