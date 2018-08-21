KİGALİ (AA) - Ruanda'da Kurban Bayramı dolayısıyla Müslümanlar, bayram namazı için stadyuma akın etti.
Ruanda'da yaşayan Müslümanlar, başkent Kigali'nin Remera ilçesindeki Amahoro Stadyumu'nun dış alanında bayram namazını kıldı.
Bayram namazının ardından hutbeye çıkan imam "kardeşlik" mesajı verdi.
Yoğun katılımın olduğu bayram namazı sonrası cemaat bayramlaştı.
Müslümanlarla Hristiyanların iç içe huzur içinde yaşadığı Ruanda'da, halkın yüzde 10'unun Müslüman olduğu tahmin ediliyor.
Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip Ruanda'da, 1994'te yaşanan soykırımda 1 milyon civarında insan hayatını yitirmişti.
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