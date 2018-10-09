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Ruandalı Abdulkerim Mugenzi'nin "zeybek" tutkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

Kayseri'de diş hekimliği fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Ruandalı Abdulkerim Mugenzi, "zeybek" oyunundan etkilenerek başladığı halk oyunları kursunda Türkiye'nin yöresel oyunlarını öğreniyor - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende efe kıyafeti giyip zeybek oynayarak dikkatleri üzerine çeken Mugenzi, kültür müdürlüğünce açılan kursta kendisini geliştiriyor - Abdulkerim Mugenzi: - "Gösteriyi izlerken, oyunda erkeklerin duruşu beni çok cesaretlendirdi. Bu oyuna katılırsam özgüvenim daha çok artar diye düşündüm ve başladım. Şu an kendimi çok daha cesur hissediyorum"

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 23 yaşındaki Ruandalı Abdulkerim Mugenzi, "zeybek" oyunundan etkilenerek başladığı kursta Türk kültürüne özgü yöresel halk oyunlarını öğreniyor.

Ruanda'da 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen, babası şoför ve annesi de ev hanımı olan Mugenzi, Diyanet Vakfı aracılığıyla 2012'de geldiği Türkiye'de, Konya'daki Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra, girdiği sınavı kazanarak hayali olan diş hekimliği fakültesine kayıt yaptırdı.

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıftaki eğitimine devam eden Mugenzi, bir taraftan derslerini aksatmadan sürdürürken diğer taraftan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açtığı ücretsiz halk oyunları kursuna devam ediyor.

Bu sayede Türk kültürün yakından tanıma fırsatı bulan Mugenzi, arkadaşlarıyla birlikte farklı yörelere özgü Türk halk oyunlarını öğreniyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende efe kıyafeti giyip zeybek oynayarak dikkatleri üzerine çeken Mugenzi, çok sevdiği halk oyunlarını kendi ülkesindeki gençlere de öğretmeyi hedefliyor.

- "Türkiye'de ayrım yok"

Abdulkerim Mugenzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin desteğiyle hayalini kurduğu diş hekimliği fakültesinde eğitim gördüğünü, Türk insanının sıcakkanlılığı ve misafirperverliği sayesinde hiç zorluk çekmediğini anlattı.

Türkiye'de kendisini çok rahat hissettiğini ifade eden Mugenzi, "Avrupa ülkelerinde duyduğumuza göre ayrım yapma meselesi var ama Türkiye'de böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. İnsanlarla konuşurken çok rahat hissediyorum." dedi.

Sınıf arkadaşının tavsiyesi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün açtığı ücretsiz halk oyunları kursuna başladığını belirten Mugenzi, "Arkadaşım, 'gel çok güzel oyunlarımız var, öğrenirsin, kültürü öğrenmek iyi bir şey.' dedi. Ben de bir akşam kursa geldim, gösteri vardı, izledim. Gösteriyi izlerken, oyunda erkeklerin duruşu beni çok cesaretlendirdi. Bu oyuna katılırsam özgüvenim daha çok artar diye düşündüm ve başladım. Şu an kendimi çok daha cesur hissediyorum. Bu insanların arasına daha çok girdiğimde aile gibi hissettim. Buraya çok çabuk alıştım, hem de Türkiye'nin sadece eğitimini değil kültürünü de öğrendim." diye konuştu.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen törende çok istediği için efe kıyafeti giyip zeybek oynadığını anımsatan Mugenzi, ileride iki ülke arasında kültür elçisi olmayı arzu ettiğini söyledi.

- "Zeybeği öğrendi, şimdi Adıyaman yöresi öğreniyoruz"

Mugenzi'nin sınıf arkadaşı 22 yaşındaki Göktürk Altıntaş ise Türk kültürünü yabancılara tanıtmak amacıyla arkadaşını kursa getirdiğini söyledi.

Kurstaki diğer öğrencilerin çok cana yakın olduğunu ve Mugenzi'yi hemen aralarına aldığını dile getiren Altıntaş, "Mugenzi gerçekten çok çabuk öğreniyor. Zeybeği öğrendi, şimdi Adıyaman yöresi öğreniyoruz. Halaylara da dahil oluyor, onları da öğreniyor. Ekibe alırken konuşmuştuk, 'biz sana bizim oyunlarımızı öğretelim, sen de bize sizin yörelerden oyun öğret.' diye. İnşallah biz ona görevimizi yaptıktan sonra, o da bize kendi yöresinin oyunlarını öğretir." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da, her yaştan ve meslek grubundan katılımcılara yönelik ücretsiz halk oyunları kurslarının yıl boyunca devam ettiğini kaydetti.

Kayseri'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin de kurslara katıldığına işaret eden Taymuş, şöyle konuştu:

"Kursta Türk kültürünü, müziğini, melodisini öğreniyorlar. Burada dost, arkadaş, çevre ediniyorlar. Halk oyunları o kadar güzel ki Anadolu kültürü içerisinde, insanlar kol kola girerek halaylar oynuyorlar. Bunlar hem dayanışmanın, dostluğun birer simgesi hem de vatana bağlılığın simgesi. Yani Türk halk oyunlarında her figürün bir anlamı vardır. O nedenle halk oyunlarını önemsiyoruz. 100'ün üzerinde kursiyerimiz var. Türkiye'nin farklı yörelerinden oyunlarımız var. Zeybek, Gaziantep, Adıyaman, Kayseri, Elazığ yöresi oyunları var. Türkiye'nin popüler olan oyunlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için bir çaba içerisindeyiz."

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halk oyunları kursu Kayseri Ruandalı öğrenci Zeybek

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