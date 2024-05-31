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Ruandalılar iddiası gündem oldu! "Sadece bu pazar 5 uçak dolusu İstanbul'a geliyor" Özgür Demirtaş kendisine gelen telefonu açıkladı

31.05.2024 11:19
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Türkiye ile Ruanda arasında yapılan anlaşma yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine bu pazar günü İstanbul'a 5 uçak dolusu Ruandalının geleceği, THY'de Ruanda-İstanbul arası bilet bulmanın zorlaştığı öne sürüldü. Konuyla ilgili paylaşımı gündem olan Özgür Demirtaş da 'turist' iddialarıyla ilgili bakanlıktan gelen açıklamayı paylaştı.

Ruandalılar iddiası gündem oldu! "Sadece bu pazar 5 uçak dolusu İstanbul'a geliyor" Özgür Demirtaş kendisine gelen telefonu açıkladı

Resmi Gazete'de, 24 Haziran 2019'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar yayımlandı.

RUANDA İLE 'TURİZM' İŞ BİRLİĞİ

AA'nın aktardığına göre; anlaşma, tarafların eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğinin artırılması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

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"BU PAZAR 5 UÇAK DOLUSU RUANDALI GELİYOR"

Anlaşmanın ardından ise peş peşe tepkiler geldi. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada "Ruanda ile yapılan anlaşma sonrası, THY'de Ruanda - İstanbul arası bilet bulmak zorlaştı. Sadece bu pazar, 5 uçak dolusu Ruandalı İstanbul'a gelecek" dendi.

ANLAŞMANIN ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

CHP Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir de anlaşmanın yürürlüğe girişinin; İngiltere’nin, yasa dışı sığınmacıları Ruanda’ya gönderme planının onaylanması ile aynı zamana denk geldiğine dikkat çekti. Cumhuriyet'in aktardığına göre Demir şunları kaydetti:

“Ruanda’dan turizm eğitimi adı altında bu göçmenlerin ülkemize gönderilmesi olasılığı tartışılmakta olup gerçekliği var mıdır? Bu ve benzeri soruların bakanlık tarafından kamuoyunu bilgilendirici nitelikte açıklanması; hem bakanlığın amacının daha net anlaşılması hem de özellikle göçmenler konusunda hassasiyetin giderilmesi açısından önemlidir.”

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: TÜRKİYE'YE YARARI NE?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da anlaşmayı gündeme getiren isimlerden oldu. Demirtaş sosyal medyadan "Türkiye Ruanda ile niye turizm anlaşması imzalıyor? Ciddi ciddi soruyorum. Yetkili ve konu hakkında bilgisi olan insanlar Türkiye'ye yararının ne olduğunu yazabilirler mi? Eğer yararı yok ise anlaşma niye imzalanıyor?" sorularını dile getirdi.

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BAKANLIKTAN TELEFON GELDİ

Daha sonra bakanlıktan kendisine yapılan bilgilendirmeyi paylaşan Demirtaş yeni paylaşımında şunları kaydetti:
"Şimdi beni Turizm Bakanlığı Başdanışmanı Tayfun Topal arayıp bilgilendirdi. Ruanda ile yapılan anlaşma turist çekme amacı taşımıyor. Daha çok Soft Power dediğimiz, ABD ve Avrupa ülkelerinin sıklıkla kullandığı bir yöntemi içeriyor. Türkiye’nin turizm konusunda sahip olduğu deneyim paylaşımı ve verilecek eğitimleri yani Türkiye’nin bölgedeki etkisinin (şimdi olmasa bile ileride) artırılması amaçlanıyor."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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