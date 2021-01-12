Rubato Grubu’nun solisti Özer Arkun hakim karşısına çıktı

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40,5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık, müştekinin kendisine ve çocuklarına beddua ettiğini savunarak suçlamaları reddetti. Müşteki ise sanığın yüzüne defalarca yumruk ve tokat attığını söyleyerek, “Aynada yüzümün halini görünce çığlık attım” dedi. Mahkeme, müşteki avukatının sanığın tutuklanmasına yönelik talebe ilişkin bir karar oluşturmadı.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’nun, eski kız arkadaşı Burcu Y.’yi darp ederek hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Özer Arkun ve taraf avukatları katılırken, talimatla ifadesi alınan müşteki Burcu Y. ise duruşmaya gelmedi. “Bana ve çocuklarıma hakaret etti”

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Özer Arkun, aylık ortalama gelirinin 15 bin lira olduğunu söyledi. Arkun savunmasında, çocuğuyla görüştüğü için müştekinin kendisine surat yaptığını söyleyerek, “Kendisine çocuğumla yapmış olduğum görüşmelerin bu şekilde sorun oluşturmaması gerektiğini, bunun evlendiğimizde daha büyük sorunlar oluşturacağını söyledim. Bana ve çocuklarıma hakaretler etmeye başladı. ‘Allah senin de çocuğunun da belasını versin’ diyerek beddua okudu. Bunun üzerine ben kendisine evden gitmesini söyledim. Kapıya doğru yöneldim. Kendisi önüme geçti, kapıyı kilitledi. Anahtarı eline alıp üzerime saldırdı. Üzerimdeki tişörtün yakasından tutarak çekiştirmeye başladı. Birbirimize zararımız olmasın diye ellerinden tutarak elinden anahtarı almaya çalıştım. Ben rapor almayı ihmal ettim, rapor almış olsaydım müştekinin boynumdaki tırnak izleri görülecekti” dedi.

‘Seni işinden edeceğim’ diyerek tehdit etti

Boğuşarak yatak odasına kadar gittiklerini söyleyen Arkun, “Ben elinden anahtarı alıp evden çıkmayı düşünüyordum. Üzerimdeki tişörtü çekiştirmesinden dolayı yırtılmasıyla yere düştü. ‘Burnum’ diye bağırdı. Her şeyi bırakarak ‘ne oldu’ diye hamle yaptım. Burnunda kan vardı. Hemen kucaklayıp banyoya götürdüm. Bu arada bana sürekli hakaret etmeye devam ediyordu. Yüzünü gözünü yıkadım, hastaneye gidelim dedim. Üzerimdeki yırtık tişörtle burnuna tampon yaptım. Hastaneye gidene kadar tehdit ve hakaretlerine devam etti. ‘Seni polise vereceğim, göreceksin gününü, seni işinden edeceğim’ diyerek tehdit etti. Muayenesi tamamladıktan sonra ne olduğunu sordum. ‘Yok bir şey, gidelim’ dedi. Ben de kendisine ‘beni polise şikayet edeceğini söylüyordun, ne oldu’ dedim. O da merdivenlerden düştüğünü söylediğini ifade etti” diye konuştu.

Daha sonra birlikte eve gittiklerini anlatan Arkun, “Ben temizlerken beni çektiğini gördüm. İşim bittikten sonra neden beni çektiğini sordum. ‘Ben bunları siliyorum zaten, sana yanlışım olmaz’ dedi. Olaydan sonra 1 ay boyunca aramızda herhangi bir münakaşa olmadı. İkinci kez çocuğumla görüştüğümde tekrar bana ve çocuğuma beddua okudu. Bu duruma ikinci kez müsaade etmeyeceğimi, kendisiyle bir daha asla evlenmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine beni tehdit edip şantaj yaptı. Kendisinin sürekli işinden olduğunu ve mağduriyetini söylemesi nedeniyle vicdani hareket ederek ve tehditlerinden de baktığım için 6 aylık maaşım olan 40 bin lirayı banka havalesiyle onun hesabına gönderdim. Bu miktarla dalga geçti, çerez parası olduğunu söyledi” dedi.

Suçlamaları reddetti

Müştekinin yüzüne bardak fırlattığı, kendisini yatak odasına kapattığı, telefon ve bilgisayarını alıp kullanmasına engel olduğu şeklindeki iddialarının doğru olmadığını söyleyen Arkun, “Kendisine küfür ettiğim iddiasını da kabul etmiyorum. Bilakis ben sürekli kendisinden hakaret gördüm. Kendisine yumruk atmadım. Burnuna aldığı darbe boğuşma esnasında istemeyerek oluşmuştur” diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Serkan Toper, “Müştekinin sürekli hakaret eden ve saldırgan davranışları söz konusudur. Müvekkilim de kendisini savunmuştur. Yaralanma kaza sonucu meydana gelmiştir” diyerek müvekkilinin tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi.

“Kapıyı kilitleyerek dışarı çıkmamı engelledi”

Talimatla Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadesi alınan müşteki Burcu Y. ise, “Olay günü Özer’in çocuğuna evleneceğimizi söylemediğini öğrendim. Bunun üzerine niçin oğluna bu durumu söylemediğini sordum. O da sinirlenerek elindeki su dolu bardağı yüzüme fırlattı. Bardak burnuma isabet etti. Hırkamı alarak evden ayrılmak istedim. Ancak sanık evin kapısını kilitleyerek ve anahtarlarını alarak dışarı çıkmamı engelledi. Telefonu ve bilgisayarımı alarak birilerini aramama engel oldu. Ben yatak odasına girerek kapıyı kilitledim. Sanık pişman olduğunu söyleyip kapıyı açmam için bana yalvardı. Kapıyı açtım, önce bana sarılarak özür dilemek istedi” dedi.

“Yüzümün halini görünce çığlık attım”

Müşteki ifadesinin devamında, “Beni öpmeye çalışması ve onu iteklemem üzerine sağ kolumu bükerek kafama, yüzüme defalarca yumruk ve tokat attı. Kendimde değildim. O sebeple daha fazla ayrıntı hatırlamıyorum ancak odanın her tarafından kan lekeleri görüyordum. Yüzüme bakmak için banyoya geçtim, yüzümün halini görünce çığlık attım. Sanık da havlularla yüzümün kanını durdurmaya çalışıyordu. O esnada bayılmışım. Uyandığımda sanığın yüzüme buz koyarak şişlikleri gidermeye çalıştığını gördüm. Hastaneye gitmek istediğimi söyledim. Şikayetçi olmamam şartıyla hastaneye gitmeye ikna oldu. Hastaneye gittiğimizde doktorlara merdivenlerden yuvarlandığımı söyledim. Çünkü sanıktan korkuyordum. Ardından eve gittik. Etrafı sildiğini ve kan lekelerini temizlediğini gördüm. Video çektim, dosyaya sundum. Olay sonrasında yaklaşık 15 gün sanıkla aynı evde kaldık. Sürekli pişman olduğunu söyleyerek kendini affettirmeye çalışıyordu. Daha sonra pandemi dolayısıyla izin alıp Sivas’a geldik. Bir süre sonra sanık dönünce ben de kendimi rahat hissedip şikayetçi oldum” diyerek şikayetinin devam ettiğini söyledi.