HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Ruble Hesapları Olmadan Doğalgaz Ödemeleri Mümkün”

“Ruble Hesapları Olmadan Doğalgaz Ödemeleri Mümkün”

19.05.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği, üye ülkelere Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal etmeden Rus doğalgazı satın almaya devam edebileceklerini belirtti Bununla birlikte AB yetkilileri, ödeme yapmak için ruble hesapları açılmamasını tavsiye etti.

“Ruble Hesapları Olmadan Doğalgaz Ödemeleri Mümkün”

Avrupa Birliği’nin icra organı olan Avrupa Komisyonu, dün kapalı kapılar ardında yaptığı bir toplantıda, üye ülkelere Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal etmeden Rus doğalgazı satın almaya devam edebileceklerini belirtti. Bununla birlikte AB yetkilileri, ödeme yapmak için ruble hesapları açılmamasını tavsiye etti.

Moskova'nın yabancı doğalgaz alıcılarının ruble olarak ödeme yapmasını talep etmesi ve buna uymayan Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz tedarikini kesmesinin ardından, Avrupa Birliği'ndeki şirketler Rus doğalgazını nasıl satın alacaklarının yollarını arıyor.

AB temsilcilerinin toplantısında, Komisyon, şirketlerin yaptırımları ihlal etmeden Rus gazını alabilecekleri şeklindeki görüşünü tekrarladı, ancak bunun için mevcut sözleşmelerde yazılı para birimi üzerinden ödeme yapmaları gerektiğini, bu sayede sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklarını bildirdi.

AB Komisyonu, konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Çoğu AB şirketinin Rus Gazprom şirketiyle imzaladığı sözleşmeler euro veya dolar üzerinden yapılmıştı.

Yetkililere göre, Komisyon, şirketlerin Gazprombank'ta ruble hesabı açıp açamayacağı konusunda henüz kesin bir kararının olmadığını belirtti ancak şirketlere bunu yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Ruble hesapları konusundaki tavsiyeyi netleştirme talebi

Komisyon’un bir sözcüsünün, bir Rus bankasında doğalgaz ödemesi için ruble hesabı açmanın Brüksel'in yaptırım rejimi kapsamında izin verdiği sınırın ötesine geçeceğini söylemesinin ardından, Polonya, toplantıda ruble hesaplarına izin verilip verilmeyeceği konusunda daha net tavsiyede bulunulmasını istedi.

AB, ülkelere iki yazılı tavsiyede bulundu, ancak ikisinde de ruble üzerinden hesap açmanın AB’nin Moskova’ya uyguladığı yaptırımları ihlal edip etmeyeceği net şekilde belirtilmedi.

Bu durum, bazı şirketleri, doğalgaz satın almaya devam etmek için bu hesapları açıp açamayacaklarını anlamakta zorlanmalarına neden oluyor. Rusya, yabancı şirketlerin yeni ödeme mekanizmasına uymak için biri döviz, diğeri ruble olmak üzere iki hesaba ihtiyaçları olduğunu bildirmişti.

AB ülkeleri, 27 üye ülke tarafından oybirliğiyle onaylanan yaptırımları uygulamaktan sorumlu. Brüksel, bunları uygulamayan bir hükümete karşı yasal işlem başlatabilir.

Avrupa Komisyonu dün, Avrupa'nın 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını sona erdirme planını açıklmış ve bunun için 210 milyar euro yatırım gerekeceğini belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya, Finlandiya ve İsveç'e saldırırsa müdahale olur mu? NATO'dan kritik soruya yanıt!Rusya, Finlandiya ve İsveç'e saldırırsa müdahale olur mu? NATO'dan kritik soruya yanıt!
Türkiye karşı çıkmıştı! ABD Başkanı Biden'dan NATO açıklamasıTürkiye karşı çıkmıştı! ABD Başkanı Biden'dan NATO açıklaması
Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!
Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzinde indirim beklentisi!

Benzinde indirim beklentisi!

Asgari ücrete zam olacak mı? Açıklama geldi!

Asgari ücrete zam olacak mı? Açıklama geldi!

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Dünyadan Türkiye mesajları! 'Hazırız'

Dünyadan Türkiye mesajları! 'Hazırız'

İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.