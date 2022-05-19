“Ruble Hesapları Olmadan Doğalgaz Ödemeleri Mümkün”

Avrupa Birliği’nin icra organı olan Avrupa Komisyonu, dün kapalı kapılar ardında yaptığı bir toplantıda, üye ülkelere Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal etmeden Rus doğalgazı satın almaya devam edebileceklerini belirtti. Bununla birlikte AB yetkilileri, ödeme yapmak için ruble hesapları açılmamasını tavsiye etti.

Moskova'nın yabancı doğalgaz alıcılarının ruble olarak ödeme yapmasını talep etmesi ve buna uymayan Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz tedarikini kesmesinin ardından, Avrupa Birliği'ndeki şirketler Rus doğalgazını nasıl satın alacaklarının yollarını arıyor.

AB temsilcilerinin toplantısında, Komisyon, şirketlerin yaptırımları ihlal etmeden Rus gazını alabilecekleri şeklindeki görüşünü tekrarladı, ancak bunun için mevcut sözleşmelerde yazılı para birimi üzerinden ödeme yapmaları gerektiğini, bu sayede sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklarını bildirdi.

AB Komisyonu, konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Çoğu AB şirketinin Rus Gazprom şirketiyle imzaladığı sözleşmeler euro veya dolar üzerinden yapılmıştı.

Yetkililere göre, Komisyon, şirketlerin Gazprombank'ta ruble hesabı açıp açamayacağı konusunda henüz kesin bir kararının olmadığını belirtti ancak şirketlere bunu yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Ruble hesapları konusundaki tavsiyeyi netleştirme talebi

Komisyon’un bir sözcüsünün, bir Rus bankasında doğalgaz ödemesi için ruble hesabı açmanın Brüksel'in yaptırım rejimi kapsamında izin verdiği sınırın ötesine geçeceğini söylemesinin ardından, Polonya, toplantıda ruble hesaplarına izin verilip verilmeyeceği konusunda daha net tavsiyede bulunulmasını istedi.

AB, ülkelere iki yazılı tavsiyede bulundu, ancak ikisinde de ruble üzerinden hesap açmanın AB’nin Moskova’ya uyguladığı yaptırımları ihlal edip etmeyeceği net şekilde belirtilmedi.

Bu durum, bazı şirketleri, doğalgaz satın almaya devam etmek için bu hesapları açıp açamayacaklarını anlamakta zorlanmalarına neden oluyor. Rusya, yabancı şirketlerin yeni ödeme mekanizmasına uymak için biri döviz, diğeri ruble olmak üzere iki hesaba ihtiyaçları olduğunu bildirmişti.

AB ülkeleri, 27 üye ülke tarafından oybirliğiyle onaylanan yaptırımları uygulamaktan sorumlu. Brüksel, bunları uygulamayan bir hükümete karşı yasal işlem başlatabilir.

Avrupa Komisyonu dün, Avrupa'nın 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını sona erdirme planını açıklmış ve bunun için 210 milyar euro yatırım gerekeceğini belirtmişti.

