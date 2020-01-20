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  4. Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı… O anlar kamerada

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı… O anlar kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

İngiltere'de oynanan rugby müsabakası sırasında takımlar arasında arbede çıktı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de oynanan rugby müsabakası sırasında takımlar arasında arbede çıktı. Her iki takımdan da 2 oyuncu kırmızı kartla cezalandırılırken, disiplin kurulu da olayla ilgili inceleme başlattı. O anlar bir seyirci tarafından saniye saniye kaydedildi.

İngiltere'nin Galler bölgesinde Cambrian Rugby ve Treorchy Rugby futbol kulüpleri arasında oynanan müsabaka sırasında takımlar arasında arbede çıktı. O anlar, maçtaki bir seyirci tarafından kayda alındı. Hakem durumu kontrol altına almak için düdük çalsa da sahada kavga eden oyuncuların bunu fark etmeyerek, kavgaya devam ettiği görüldü. Seyircilere çok yakın mesafede çıkan arbede bir süre sonra sona erdi.

Yerel medya, çıkan arbede sonucu her iki takımdan da 2 oyuncunun kırmızı kartla cezalandırıldığını ve disiplin kurulunun da olayla ilgili inceleme başlattığını yazdı.

Treorchy müsabakayı 16-10 önde tamamladı.

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