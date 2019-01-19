İSTANBUL (AA) - Mustafa Miyasoğlu'nun oğlu Eren Miyasoğlu, babasının bir eğitimci olarak evlatlarına yapılması gerekenleri sözle değil bizzat yaparak anlattığını belirterek, "Babamın bizi yönlendirmeleri sayesinde küçük yaşlarda çok güzel tecrübeler edindik. Onun eğitimci ve yönlendirici yönünden çok faydalandık." dedi. Türk Edebiyatı Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın iş birliğiyle düzenlediği "Ruh Dünyamızın Aynası: Mustafa Miyasoğlu" anma programı, vakfın Sultanahmet'teki merkez binasındaki Mehmet Akif Ersoy toplantı salonunda gerçekleştirildi. Şair, yazar ve fikir adamı Mustafa Miyasoğlu'nun arkadaşlarının ve edebiyatçı dostlarının yanı sıra ailesinin de katıldığı toplantıyı Türk Edebiyatı Vakfı Müdürü Özcan Ünlü yönetti. - "Cömert bir kişiliğe sahipti" Miyasoğlu'nun çok cömert bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Ünlü, "Hiçbir kompleksi yoktu. size bir şey lazımsa ve Mustafa Miyasoğlu'nda o şey varsa hemen çıkarır verirdi." dedi. Ünlü, bir gün kendisine neden bu kadar verici olduğunu sorduğunu ve Miyasoğlu'nun "Öleceğiz işte kurtlar kemirecek, onlar kemirmeden alın sizin olsun." dediğini aktardı.

Miyasoğlu'nun sadece elinin altında sürekli bulunması gereken bazı kitaplarını vermek istemediğini söyleyen Ünlü, "' 'Ben öldükten sonra Nilüfer Hanım size verirse verir. O kitaplarıma dokunmayın' derdi, ama onun dışında her şeyini paylaşırdı." ifadesini kullandı. - "Geniş bir monografisinin hazırlanması lazım" Prof. Dr. Şeyma Güngör ise konuşmasında Miyasoğlu'nun geniş bir monografisinin hazırlanması gerektiğini belirterek, "Yazarların eserlerinin kronolojik olarak bir listesini yapmak alışılmış bir şey. Fakat sadece basılı eserlerin kronolojisini yapmak eksiktir. Sözlü çalışmalarını da bu kronolojiye dahil etmemiz gerekir." dedi. Hayatında ortaya koyduğu eser, sohbet, ders ve röportaj gibi çalışmaların da tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Güngör, "Bütün bu çalışmalar ışığında aile, arkadaş ve dostlarının da hayatta olduğu bu zamanda Miyasoğlu'nun geniş bir monografisinin hazırlanması lazım." ifadesini kullandı. Yazar Abdurrahman Şen, Necip Fazıl Kısakürek'in farklı bakış açılarıyla değerlendirilebildiğini belirterek, "Mustafa abi Necip Fazıl'ı doğru anlayan ve özüyle doğru anlatanlardandı." dedi.