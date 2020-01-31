Ruh Sağlığı Derneği'nden 'küresel korku salgını' uyarısı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tarih boyunca salgın hastalıklar insanlar için en büyük korkuların başında geliyor. Geçmişte toplu ölümlere yol açan bulaşıcı ve salgın hastalıkların büyük acıların yaşanmasına neden olduğu biliniyor. Virüs korkusu, insanların hayatının seyrini değiştiren davranışlardan biri olarak görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, hapşırma ve tıksırmalardan irkilen, toplu ulaşımdan kaçınan, kapalı ve kalabalık ortamlara giremeyen, sağlığıyla ilgili aşırı endişelenen, işine odaklanamayan, haberlerden aşırı etkilenen ve bu nedenle günlük rutinlerini sürdürmekte zorlanan vatandaşlara psikolojik destek almalarının önerildiğini belirtti.

Akgül, açıklamasında, "Ruh Sağlığı Derneği olarak bu küresel virüs ve korku salgınına karşı teyakkuzdayız. Beden sağlığımız gibi ruh sağlığımızı güçlü tutarsak, birlikteliğimize ne kadar özenirsek bu tür kitlesel tehditlerden daha az etkileniriz." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak, salgın hastalıklarla ilgili korku ve kaygıları ölçmeye yönelik bir araştırma başlattıklarına da değinen Akgül, şunları kaydetti: