Ruh Sağlığı Derneğinin yeni merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - Ruh Sağlığı Derneğinin yeni merkezi Üsküdar'da açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Çamlıca'daki merkezin açılış törenine, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, birçok akademisyen, ruh sağlığı uzmanı ve ilgili branşlarda okuyan öğrenciler katıldı.

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, yaptığı açıklamada, 10 yıl önce 10 Ekim'de Ruh Sağlığı Derneği ve Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezinin (Kim Psikoloji) açıldığını, yeni merkezin açılışını da Ekim'in 10'unda ve saat 10.10'da yaparak, Dünya Ruh Sağlığı Günü'nü kutladıklarını belirtti.

Akgül, Türkiye'nin uzun zamandır yaşadığı darbe, terör, uluslararası ekonomik müdahaleler, deprem gibi travmatik sebeplerden ötürü ruh sağlığını dinamik tutmakta zorlandığını belirtti.

Bu tür kaygan ve kırılgan durumlarda milli birlik, beraberlik, dayanışma ruhuna daha çok ihtiyaç olduğunu ifade eden Akgül, şöyle devam etti:

"Sınır ötesinde Barış Pınarı Operasyonu başladı. Bunu, yıllardır ülkemizin ayağına dolanan terör belasından kurtulmak ve terörün oluşturduğu belirsizlikleri ortadan kaldırmak için çok önemli bir girişim olarak görüyoruz. Vatan savunmamız için canını ortaya koyan kahraman Mehmetçiklerimizin burnu kanamadan başarılı bir şekilde geri dönmesi için dua ediyoruz. Biliyoruz ki bu terör belasından kurtulursak ülkemizde ruh sağlığımızı bozan en büyük faktörlerden birisini yok etmiş olacağız. Uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde, siyaseten birçok sorunun çözülmesi vatandaşımızı psikolojik olarak daha iyi hissettirecektir."