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Ruh Sağlığı Hastanesi’nde dehşet

20.12.2020 12:04 | Son Güncelleme:
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Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi’nde tedavi gören bir kadın, aynı odada kalan diğer kadın hastayı uykusunda yastıkla boğarak öldürdü.Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 3.

Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi’nde tedavi gören bir kadın, aynı odada kalan diğer kadın hastayı uykusunda yastıkla boğarak öldürdü.
Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 3. katındaki Kadın Kapalı Psikiyatri Servisi’nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aydır bipolar bozukluğu teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören 28 yaşındaki Arife K., 1 yıldır şizofreni teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören aynı odada kalan Nadiye Yıldız’ı (46) yatağında yastıkla boğarak öldürdü. Arife K., olayın olduğu servisin temizlik görevlisine Nadiye Yıldız’ı yastıkla boğarak öldürdüğünü söyleyince olay ortaya çıktı. Yapılan kontrolde Nadiye Yıldız’ın öldüğü tespit edildi. Olay polise haber verildi. Arife K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nadiye Yıldız’ın cesedi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Arife K.’nin Nadiye Yıldız’ı kendisini öldüreceğini düşünerek uykusunda yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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