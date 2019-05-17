Ruh sağlığı tedavisi görenlerin tiyatro gösterisi güldürdü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görenlerin 2 aylık eğitimlerin ardından sergiledikleri tiyatro oyunu, beğeniyle izlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği ve Bolu Bölge Tiyatrosu'nun katkılarıyla Engelliler Haftası nedeniyle 'Amca size insan diyebilir miyim?' isimli tiyatro oyunu hazırlandı. Bolu Bölge Tiyatrosu Yönetmeni Onur Yamak, ekibindeki iki oyuncuyla birlikte hastanede tedavi gören 15 hasta, 2 psikolog, 2 hemşireyle birlikte oyun için 2 ay hazırlık yaptı. Bir yandan tedavileri süren hastalar bir yandan da provalara katılarak tiyatro oyunu için eğitim aldı. Zorlu prova ve eğitimlerin ardından hazırlanan oyun İl Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. İl Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Hülya Ensari, hastaların yakınları, sağlık çalışanları ve tiyatroseverler oyunu ilgiyle izledi. Tiyatro oyunu, hastanede farklı hastalıklarla tedavi gören hastalara da moral ve motivasyon sağladı. Tedavi süreçleri devam eden hastaların sergiledikleri oyundaki diyaloglar izleyicilere neşeli anlar yarattı. Başhekim Hülya Ensari, "Toplum Ruh Sağlığı merkezimizde birçok rehabilitasyon programımız var, birçok atölyemiz var. Resim, müzik, el sanatları ve buna benzer. Ama amacımız her bireye özgü kendi yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda bu yetenekleri kullanarak yeniden topluma kazandırmak. Önce drama atölyesi ile çalışmalar başladı. Ardından son 2 ay içerisinde çok da uzun olmayan bu süreçte bu tiyatro oyununun çalışmaları devam etti. 2 aylık bir çalışma sonucu bu oyun sahnelendi. Burada toplam 2 psikolog, 2 hemşirenin dışında oyuncuların tümü Toplum Ruh Sağlığı'ndan hizmet alan üyelerimiz. Kullandıkları tedavilerin birtakım yan etkileri var. Metinleri ezberlemekte sıkıntı yaşamalarına rağmen bir çoğumuzdan belki daha güzel bir şekilde bu oyunu sergilediler. Gayet güzel ve başarılı şekilde karşımızda yer aldılar" dedi. 'AMAÇ DAMGALAMA VE AYRIMCILIĞA KARŞI MÜCADELE' Ensari ne kadar ağır bir ruhsal hastalık olursa olsun bunun tedavisi mümkün olduğunu ifade ederek, "Tedavi ve rehabilitasyon ile yeniden toplumla bütünleşmeniz mümkün. Bu mesajı vermek istiyoruz. Özellikle, Engelliler Haftasında genelde bedensel engelliler, zihinsel engelliler ve duyusal engelliler hep konuşulurken, ruhsal engelliler genelde ihmal ediliyor. Amacımız toplumda ruhsal engellilerin de yer aldığını ancak bunların tedavi ile toplumla kaynaşabildiklerini göstermek ve toplumdaki damgalama ve ayrımcılığa karşı da mücadele vermek. Bunun için de bu tiyatro oyununun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada seyirciler arasında toplumun her kesiminden kişiler var. Normalde ürkülen, dışlanan, korkulan kişiler şu anda gördüğünüz gibi sahnede yer aldılar" diye konuştu.

