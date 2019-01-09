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Ruh sağlığı yasası teklifinden korkutan detaylar! Nüfusunun 6'da birine tanı konulabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 07:03 | Son Güncelleme

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, MHP tarafından hazırlanan ruh sağlığı yasası teklifinden detayları aktardı. Buna göre, nüfusun altıda birinin tanı konabilecek durumda olduğu belirtilen teklif Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Ruh Sağlığı Profili verilerine dayandırıldı.

Ruh sağlığı yasası teklifinden korkutan detaylar! Nüfusunun 6'da birine tanı konulabilir

Deniz Zeyrek, 'Yasa olmasa da olur, 'Püskevit' de yeter" başlığıyla yayımlanan yazısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun 2 Mart 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu ruh sağlığı yasası teklifini yeni okuma şansı bulabildiğini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında Türkiye'nin bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Bahçeli, teklifi yakın zamanda Meclis'e sunacaklarını kaydetmişti. Zeyrek, söz konusu teklifin detaylarını şöyle aktardı:

"İNTİHAR ORANLARI YÜZDE 50 ARTTI"

"Psikiyatri ve Psikoloji alanındaki uzmanların üzerinde büyük ölçüde mutabık kalabileceği titiz çalışılmış bir metin gibi görünüyor. Konunun uzmanlarının içeriğine ilişkin açıklamalar yapması en doğrusu. Ben, teklifin genel gerekçelerine yansıyan kritik bazı tespitleri aktarmak istiyorum:

Türkiye'de "tanı konabilecek durumdaki" ruhsal sorun yaşayan vatandaşların oranı yüzde 17,2. Bu da ülke nüfusunun 6'da biri demek. Depresyon şikayeti olan vatandaş sayısı 3 milyon 260 bin. İntihar oranları son 40 yılda yüzde 50 oranında arttı. 10 yılda 29 bin kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Bunların yüzde 73'ü erkek. İntihar edenlerin yüzde 34.5'i 15-29 yaş arası yurttaşlar.

"SON 5 YILDA ANTİDEPRESAN KULLANIMI YÜZDE 56 ARTTI"

2014'te 8 milyon 179 bin kişi antidepresan almış. Bu rakamın 5 milyona yakını kadınlar. Son 5 yılda antidepresan kullanımı yüzde 56 artmış ve 12 milyon 158 bin kutuya çıkmış. Depboylu bu rakamları uydurmamış. Dünya Sağlık Örgütü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın ve Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasının verilerine dayandırmış."

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Zeyrek MHP Devlet Bahçeli Ruh Sağlığı Yasası

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