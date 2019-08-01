Ruhani: 'ABD Çocukça Davranıyor'

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e ekonomik yaptırım uygulama kararını “çocukça” olarak değerlendirdi ve diplomasi kanallarına engel koyduğu yorumunda bulundu.

Başkan Donald Trump geçen ay da, İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ve yakınlarını da ekonomik yaptırım listesine almıştı.

Ruhani, ABD’nin bu adımı için “Çocukça hareketler yapmaya başladılar” yorumunda bulundu.

Hasan Ruhani ayrıca, “Her gün ‘İran’la hiçbir ön koşul olmadan müzakere masasına oturmak istiyoruz’ diyorlar sonra da dışişleri bakanına yaptırım uyguluyorlar” dedi.

Avrupa Birliği yetkilileri de ABD’nin Cevad Zarif’i yaptırım listesine alması konusunda üzüntü duyduklarını ifade etti ve Washington’un bu adımına rağmen Zarif ile iletişimde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, Brüksel’de yaptığı açıklamada, “İran’ın en üst düzey diplomatı olan Cevad Zarif ile çalışmaya devam edeceğiz. Bunu diplomatik kanalların korunmasının önemli olduğu bakışıyla söylüyoruz” dedi.